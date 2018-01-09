البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

وصعدت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية بشكل متواصل منذ الساعة السادسة من صباح الاثنين تجاه الصيادين رغم عدم تجاوزهم لمسافة الصيد المسموح الإبحار فيها علي امتداد شاطئ القطاع.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر الاثنين، الموافق 8/1/2018، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر شمال غرب منتجع الواحة، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين، ومن ثم حاصرت تلك الزوارق قارب صيد 'حسكة موتور'، يبحر علي مسافة تقدر بنحو 3 أميال بحرية، وتعود ملكيته للصياد محمد عمر النجار، وكان علي متنه الصيادان جهاد سهيل مراد، 25 عاماً، ومصطفي محمد مراد، 18 عاماً، وكلاهما من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

أمر جنود البحرية الصهيونية الصيادين خلع ملابسهما والقفز في المياه والسباحة نحو الزورق الحربي الصهيوني، ومن ثم قام جنود البحرية باعتقالهما، واحتجاز قارب الصيد الذي كانا علي متنه.

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