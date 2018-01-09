البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

غزة / 9 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- لاحقت الزوارق الحربية الصهيونية مساء الاثنين قوارب صيد فلسطينية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاهها، ومن ثم قام جنود البحرية باعتقال صيادين اثنين، واحتجاز قارب صيد كانا علي متنه.

وصعدت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية بشكل متواصل منذ الساعة السادسة من صباح الاثنين تجاه الصيادين رغم عدم تجاوزهم لمسافة الصيد المسموح الإبحار فيها علي امتداد شاطئ القطاع.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر الاثنين، الموافق 8/1/2018، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر شمال غرب منتجع الواحة، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين، ومن ثم حاصرت تلك الزوارق قارب صيد 'حسكة موتور'، يبحر علي مسافة تقدر بنحو 3 أميال بحرية، وتعود ملكيته للصياد محمد عمر النجار، وكان علي متنه الصيادان جهاد سهيل مراد، 25 عاماً، ومصطفي محمد مراد، 18 عاماً، وكلاهما من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة.
أمر جنود البحرية الصهيونية الصيادين خلع ملابسهما والقفز في المياه والسباحة نحو الزورق الحربي الصهيوني، ومن ثم قام جنود البحرية باعتقالهما، واحتجاز قارب الصيد الذي كانا علي متنه.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

البحر

الصيادين

اعتقال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

معظم المشاهدات

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

عراقجي: مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

أحدث الأخبار

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ`داعش` بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ'داعش' بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

الصماد 'خلال لقائه نائب المبعوث الأممي':

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

الخارجية الفلسطينية:

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

موضوعات مرتبط