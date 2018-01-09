خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الايطالي السابق؛

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

طهران / 8 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' علي ضرورة الخطوات والاجراءات العملية من جانب الاتحاد الاوروبي، الي جانب البيانات الصادرة عن الاتحاد في سياق الحفاظ والدفاع عن ثمار الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف مساء اليوم الاثنين برئيس الوزراء، وزير الخارجية الايطالي الاسبق 'ماسيمو دالما' الذي يزور طهران حاليا للمشاركة في المؤتمر الامني الثاني الذي عقد اليوم في طهران.
الي ذلك، اكد المسؤول الايطالي في هذا اللقاء علي اهمية الحفاظ علي الاتفاق النووي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران من جانب الاتحاد الاوروبي.
علما انه من القضايا الاخري التي تطرق اليها الجانبان الايراني والايطالي خلال اللقاء في طهران اليوم، يشار الي الوضع الراهن في بعض الدول الاقليمية بما فيها سوريا والعراق.
وعقد مؤتمر طهران الامني في دورته الثانية صباح اليوم الاثنين في العاصمة طهران، حيث القي كل من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في ايران 'سيد كمال خرازي' كلمة بمراسم افتتاح المؤتمر، الذي شارك فيه 80 شخصية اجنبية من كبار الخبراء الاجانب الي جانب نخب وخبراء ايرانيين مثلوا 25 مؤسسة في البلاد.
وحمل المؤتمر عنوان 'الامن الاقليمي في غرب اسيا، التحديات والتوجهات الجديدة'.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ظريف

مؤتمر طهران الامني

رئيس الوزراء الايطالي السابق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

عراقجي: مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

أحدث الأخبار

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ`داعش` بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ'داعش' بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

الصماد 'خلال لقائه نائب المبعوث الأممي':

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

الخارجية الفلسطينية:

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

موضوعات مرتبط