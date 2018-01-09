بين دوافع العدوان... وكوابحه الرادعه

وأكد أن حزب الله ومحور المقاومة يستعدون لسيناريو الحرب الكبري، بصرف النظر عما إذا كانت ستتحقق أم لا. وينبع هذا التوجه من قراءة محددة لا تستبعد امكانية أن يدفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، المنطقة الي حرب' وأن علي دول محور المقاومة وفصائله المقاومة أن تحضر نفسها لهذه المواجهة. ينبغي القول أنه عندما يتكلم السيد عن أن علي هذه القوي أن تحضر نفسها، لا يعني أنه يعبر عن قرار سيُدرس أو كيف سينفذ. بل إن التعبير عن هذه الرؤية والتوجه الملازم لها، تم خلال المقابلة، وإلا فإن الاستعدادات قائمة وتتواصل... وهو ما برز ايضا، في كلامه عن أن حديثه السابق عن مشاركة عشرات بل مئات الالاف، في أي حرب لم يكن ذلك في سياق الحرب النفسية، بل نحن نحضر لذلك.

من الواضح أن منشأ هذا المستوي من الجهوزية، يعود، بحسب كلام سماحته الي قراءة للواقع الإقليمي وما تنطوي عليه من احتمالات. فهو اعتبر أنه 'يمكن في لحظة من اللحظات حين يصل الاميركي الي قناعة أن الانتصار الكامل سيتحقق في سوريا وأن المشروع الاميركي السعودي فشل فيها، فقد يكون أحد الخيارات أن تشن اسرائيل (الحرب) تحت أي حجة من الحجج التي يخترعونها لإنجاز ما عجزوا عن انجازه خلال سبع سنوات'. والعامل الثاني هو أننا 'الان امام رئيس في الولايات المتحدة لا يمكن أن نتوقع ماذا يفعل...'. وما يفرض التعامل بقدر من الجدية مع هذا السيناريو، بهدف قطع الطريق علي تحققه، هو ما يجري داخل الكيان الاسرائيلي، وبين تل ابيب وواشنطن، من استعدادات وجهوزية، وما يسود من تقديرات تتصل بمستقبل المنطقة بعد انتصار محور المقاومة.

يكشف موقف السيد نصر الله عن أن حزب الله قام بعملية تقدير لمآلات المسار السوري، وعمد الي محاولة استشراف الخيارات المضادة التي قد يلجأ اليها المحور المعادي. النتيجة التي خلص اليها – علي المستوي النظري – أن التدخل العسكري الاسرائيلي المباشر هو السيناريو الاهم والاخطر. وأما عن دوافع هذا المسار، فهي كبيرة وكبيرة جدا. خاصة وان استكمال انتصار محور المقاومة علي الساحة السورية، سيكون له مفاعيل استراتيجية وتاريخية علي معادلة الصراع مع اسرائيل والمنطقة. وسوف يعزز من القدرات الردعية والدفاعية الهجومية للمحور في مواجهة اسرائيل، ويرفع مستوي التهديد المحدق بالامن القومي الاسرائيلي، بما يساهم في تقييد الدور الوظيفي للكيان الاسرائيلي.

لكن عوامل بلورة القرار السياسي الامني في تل ابيب في مجال العدوان، لا تقتصر فقط علي الدوافع بل لا بد لصانع القرار من أن يدرس ايضا حجم الكوابح التي تحضر في وعيهم وحساباتهم. ومن اهم تلك الكوابح، تطور قدرات حزب الله التدميرية القادرة علي دك عمق الجبهة الداخلية العسكرية والاستراتيجية. وامكانية اتساع نطاق المواجهة العسكرية لتشمل الجبهتين السورية واللبنانية، ومشاركة كافة اطراف محور المقاومة فيها.. والاهم من كل ذلك، امتلاك الارادة التامة لتفعيل هذه القدرات. وأتي كلام سماحة السيد عن الاستعداد للحرب الكبري، والتأكيد علي تحضير مفاجآت جديدة في المعركة، ليعزز هذا المفهوم لدي المؤسستين الامنية والسياسية. ومن أبرز المواقف التي يفترض أن يكون لها تداعيات كبيرة علي حسابات صناع القرار العدواني، ما أفاد به سماحة الامين العام، 'لا تحتاج لتلحق الهزيمة بالجيش الاسرائيلي الي مئة ألف ومئتي الف صاروخ، أنت بحاجة وهذا ما يتحدث عنه الإسرائيلي نفسه، هو يقول حزب الله لا يحتاج مئة ألف صاروخ، حزب الله اذا كان يملك عشرات الصواريخ الدقيقة ويقوم بانتقاء الاهداف بشكل دقيق سيلحق بنا كارثة كبيرة جدا'.ولعل في هذا التلميح الصريح (كونه أتي بصيغة اذا كان يملك حزب الله...)، الدلالة الابلغ علي ما ينتظر اسرائيل في مواجهة أي حماقة ترتكبها.

*المصدر: موقع 'العهد' الاخباري

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