الصليب الاحمر: 80% من النازحين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة الي سوريا

و اضاف مارتان خلال لقائه اليوم الاثنين الرئيس اللبناني ميشال عون ان الذين عادوا الي ديارهم لم يتجاوز عددهم الـ 60 الف نازح اي بنسبة 1% من تعداد النازحين.

و قدم مارتان لعون تصور اللجنة الدولية للصليب الاحمر حيال عودة النازحين السوريين الي بلادهم والمعايير التي وضعتها اللجنة لتأمين عودة آمنة وكريمة لهؤلاء النازحين.

ولفت الي ان تصور الصليب الاحمر الدولي سيوزع علي كبار المسؤولين في لبنان وعدد من الدول الكبري والمعنية باوضاع النازحين السوريين.

من جانبه قال الرئيس عون لرئيس بعثة الصليب الاحمر ان المطالبة بعودة النازحين السوريين الي بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيدا علي اهمية الوصول الي حل سلمي للازمة السورية يعيد الاستقرار والامن الي الاراضي السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها'.

ولفت الي ان هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا والتي يأمل لبنان ان تتحسن في القريب العاجل.

واشار الي ان لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها، في حين ان هذه المسؤولية تقع في جانب كبير علي الدول التي سبّبت او سهّلت اندلاع الحرب او شاركت فيها من دون ان يحاسبها احد علي ما فعلته.

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