موغيريني وغابريل يبحثان الاتفاق النووي

طهران/8كانون الثاني/يناير- بحث وزير الخارجيه الالماني زيغمار غابريل ومسوولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني خلال لقائهما اليوم الاثنين بشان بعض القضايا بما في ذلك ايران وخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
وقالت ممثلية المانيا في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان الطرفين بحثا خلال اللقاء، القضايا الاوروبية الراهنة والقضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك ايران.ولم تنشر تفاصيل اخري حول هذا اللقاء.انتهي**2018 ** 1837
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