موغيريني وغابريل يبحثان الاتفاق النووي

وقالت ممثلية المانيا في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان الطرفين بحثا خلال اللقاء، القضايا الاوروبية الراهنة والقضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك ايران.

ولم تنشر تفاصيل اخري حول هذا اللقاء.

انتهي**2018 ** 1837

