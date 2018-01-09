البيان الختامي لمؤتمر طهران الامني الثاني يؤكد :

تدخل القوي الخارجية ادي الي زعزعة الامن في المنطقة

طهران / 8 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد المشاركون في ختام مؤتمر طهران الامني الذي عقد صباح اليوم الاثنين لنسخته الثانية في طهران، علي ان سياسات وتدخلات القوي الخارجية ليست لم تخدم الوضع الامني فحسب، وانما ادت الي الفوضي وانعدام الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر طهران الأمني الذي تلاه السكرتير العلمي للمؤتمر سيد جلال دهقاني فيروز ابادي.
وذكر البيان ان مؤتمر طهران الامني عقد لدورته الثانية في طهران تحت شعار 'الاحترام والثقة والحوار والتعاون المتبادل والامن والتقدم الجماعي'، وذلك في ظل ظروف اقليمية حساسة تسود منطقة غرب اسيا.
واشار البيان الي تضاؤل نسبة التهديدات الناجمة عن الجماعات الارهابية والتكفيرية مثل داعش وذلك بفضل البسالات وتظافر جهود بلدان المنطقة؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه في ضوء بعض السياسات الخاطئة للدول الاقليمية والقوي الخارجية بما فيها السياسات الامريكية فإن الامن الاقليمي يواجه حاليا تحديات امنية جديدة اهمها :
سباق التسلح المفرط، والتدخل العسكري للقوي الكبري القادمة من خارج المنطقة، المقاربة الامنية للهوية والمذهب، وسوء الادارة، والتطرف والارهاب، والارهاب السايبري والتخلف الاقتصادي، والمخاطر البيئية.
ودعا البيان الي بعض الاجراءات لتوخي التحديات الجديدة في المنطقة ومنها :
اتخاذ تدابير امنية مناسبة تتصف بالميّزات التالية :
- متعددة الاطراف ومنبثقة من داخل المنطقة.
- تحمل رؤي شاملة تضم كافة الجوانب الاقليمية بما فيما السياسية والعسكرية والانسانية والاقتصادية والبيئية؛ للرد علي جميع التهديدات.
- تحقق تطلعات المنطقة في مجال التنمية الاقتصادية وتاسيس حكومات مشروعة وقوية ترتكز علي تظافر الجهود والتقارب الاقليمي وارساء الامن الشامل.
هذا واكد المشاركون في البيان الختامي لمؤتمر طهران الامني الثاني، علي ضرورة استتاب الامن المشترك والشامل في منطقة غرب اسيا عبر تظافر الجهود بين جميع الدول الاقليمية وبما يؤدي الي ارساء امن مستدام علي صعيد المنطقة.
واضاف المؤتمرون في بيانهم الختامي ان السياسات التدخلية من جانب القوي الخارجية ليست لم تخدم الامن فحسب، وانما تسببت في زعزعة الاستقرار وانتشار الفوضي المستدامة في المنطقة.
وفي سياق متصل اشار البيان الي قرار ادارة ترامب في الاعتراف بمدينة القدس 'عاصمة للكيان الصهيوني'؛ مؤكدا ان القرار تسبب في اذكاء نار الفتن والخلافات في المنطقة.
ولفت البيان الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت من خلال مكافحتها المستمرة ضد الارهاب في المنطقة، علي ان امن جيرانها في غرب اسيا يشكل جزءا من امنها وعليه فهي تواصل دعمها في هذا الاطار لوضع برامج امنية مستدامة .
وخلص البيان الي ان الامن الاقليمي لن يتحقق عبر شراء الامن من القوي الاجنبية وانما الحوار يشكل السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
انتهي ** ح ع** 1837



برچسب ها

سياسي

مؤتمر طهران الامني الثاني

البيان الختامي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تدخل القوي الخارجية ادي الي زعزعة الامن في المنطقة

معظم المشاهدات

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

عراقجي: مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

أحدث الأخبار

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ`داعش` بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ'داعش' بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

الصماد 'خلال لقائه نائب المبعوث الأممي':

استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

الخارجية الفلسطينية:

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

البحرية الصهيونية تعتقل صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

موضوعات مرتبط