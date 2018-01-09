سفیر النمساو فی طهران: الاتفاق النووی كان الحدث الاهم فی العصر الحاضر

وقال شولتز فی موتمر صحفی الیوم الاثنین بمناسبة الذكری ال160 لبدء العلاقات الدبلوماسیة بین ایران والنمسا ان العلاقات التاریخیة بین البلدین تعود الی اكثر من سبعة قرون مضیفا ان هذه العلاقات كانت دوما مشحونة بالتعاون والتعامل.

واشار الی تواجد 30 الفا من الرعایا الایرانیین فی النمسا وقال ان التركیز علی الدبلوماسیة الناعمة یشكل الارضیة الهامة والسمة البارزة للبلدین.

وقال ان النمسا تدعم سیاسات الرئیس الایرانی حسن روحانی بشان الاصلاحات الداخلیة ومزید من التعامل مع المجتمع الدولی مضیفا ان النمسا مستعدة للتعاون مع ایران بشان تطویر القطاع الخاص وایجاد فرص العمل للشباب مؤكدا : اننا نسعی جاهدین لبلوغ حجم التبادل التجاری مع ایران الی ذلك الحجم الذی كان موجودا قبل فرض الحظر علی ایران.

واشار الی انجاز الاتفاق النووی وقال ان النمسا تفتخر بنفسها لاستضافة المفاوضات النوویة ومن حقها بان تعتبر نفسها من اللاعبین فی هذا الاتفاق وان تسعی للحفاظ علیه.

واضاف ان النمسا تبذل قصاری جهدها لاقناع الكونغرس والحكومة الامیركیة كی تبقی واشنطن فی الاتفاق.

انتهی**2018 ** 1837

