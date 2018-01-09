مستشار وزير الخارجية: ينبغي تجاوز مرحلة عسكرة مشاكل المنطقة والإهتمام بالقضايا الإقتصادية

وفي كلمة في مؤتمر الأمن في طهران الذي عقد اليوم الإثنين تحت عنوان 'الإقتصاد والأمن الإقليمي' قال سجاد بور إن العلاقة بين الإقتصاد والأمن الإقليمي هي علاقة راسخة وتفاعلية مشيراً إلي إمكانية أن تساعد هذه العلاقة في إستقرار المنطقة.

وأشار إلي إنه وفي حال انشأت علاقات إقتصادية تفاعلية فيجلب معها الأمن والإستقرار لافتاً إلي إمكانية أن يجلب الإقتصاد التكاملي الأمن أيضاً.

وشدد علي ضرورة تعزيز المسيرة الإقتصادية مشيراً إلي أن قرارات الزعماء السياسيين والعلاقات الشعبية يمكن أن توفر التنمية الإقتصادية أيضاً.

واعتبر إن الظواهر الباعثة علي الإضطرابات في الشرق الأوسط ليست نابعة من داخل المنطقة بل هي ظواهر مفروضة عليها وسوف تزول أخيراً.

وأكد إن إيران علي قناعة بإن الإقتصاد هو قضية مهمة ويمكن أن يشكل عامل إستقرار وثبات في المنطقة.

من جانبه اشار رئيس شبكة الاعلام العراقي ماجد أبو الهيل في كلمة له في المؤتمر إلي الإمكانيات الإقتصادية الكبيرة والموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به العراق وقال: إن العراق شهد العديد من الأزمات والحروب لكنه يتمتع بموارد إقتصادية تؤهله ليكون من أغني دول المنطقة.

من جانبها شدد عضو مجلس النواب في أفغانستان ناهيد فريد علي المشتركات الثقافية والحضارية لدول المنطقة وضرورة حراستها والذود عنها وقالت إن 900 مليار دولار أنفقت في إطار مكافحة الإرهاب في أفغانستان دون جدوي مشيرة إلي أن هذه المبالغ لو أنفقت علي إعمار البلاد لكانت الأزمة قد حلت من الأساس.

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