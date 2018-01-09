تصريحات المسؤولين الإقليميين في المؤتمر الأمني بطهران؛

العميد دهقان: محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة

طهران/ 8 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة السابق العميد حسين دهقان إن محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة مشيراً إلي أن إستراتيجية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائمة علي إيجاد الفوضي وعدم الإستقرار في المنطقة.

وفي كلمة له في المؤتمر الأمني المنعقد في طهران اليوم الإثنين حذر العميد دهقان من إبعاد القضية الفلسطينية عن أولويات العالم الإسلامي مشيراً إلي ضرورة استمرار التحرك ضد الهيمنة والأطماع الأمريكية والصهيونية في المنطقة لتحقيق عالم قائم علي السلام والأمن.
من جانبه أكد رئيس قناة المسيرة الفضائية إبراهيم الديلمي إن اليمن يسعي إلي تعزيز التعاون مع دول الجوار مشيراً إلي أن الحرب علي اليمن أسفرت عن مقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني ومعتبراً إن التواجد العسكري في اليمن يمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة عموماً.
من ناحيته أشار رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد الدحيثي إلي أن بريطانيا أصرت علي الإحتفال بالذكري المئوية لوعد بلفور لافتاً إلي أن هذا الوعد كان بمثابة السم الزعاف الذي اخترق جسد الأمة الإسلامية.
وندد بقرار الرئيس الأمريكي ترامب تعيين القدس عاصمة لإسرائيل والذي جاء بالتزامن مع الإحتفال بوعد بلفور معتبراً ذلك تواطؤاً بين أمريكا وبريطانيا.
وقال إن هدف الولايات المتحدة هو الإستيلاء علي ثروات المنطقة فيما قامت بزرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة كعنصر لإثارة الفتن.
وفي كلمة له اشار مستشار الرئيس اللبناني شربل وهبي إلي ضرورة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة وذلك لتقديم الحلول علي أساس ذلك.
من جهته شدد رئيس المجلس الأعلي العراقي همام حمودي علي حاجة جميع دول المنطقة إلي روح المقاومة والتضحية من أجل مواجهة الإرهاب معتبراً إن إسرائيل هي السبب المباشر وغير المباشر وراء جميع الحوادث التي ظهرت في المنطقة.
إلي ذلك شدد سفير إيران السابق لدي دمشق محمد رضا شيباني علي إن القضية الفلسطينية مركز الثقل بالنسبة لمحور المقاومة مشيداً بدور شعوب المنطقة التي بدلت عبر التاريخ المخاطر والتحديات إلي فرص إيجابية.
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العميد دهقان: محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة

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