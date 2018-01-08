خاص 'إرنا' :

غُلاة الصهاينة يتلقفون التهجم الأمريكي علي 'الأونروا' .. و يطالبون بتفكيك المنظمة الأممية

غزة/8 كانون الثاني/يناير/إرنا-ذهب أقطاب التطرف و العنصرية من 'الإسرائيليين' بعيداً، في مباركة القرارات الأمريكية العدائية المنتظرة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'؛ الأمر الذي عكسته تصريحات و تعليقات غالبية المسؤولين الصهاينة عشية الإعلان رسمياً عن موعد دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.

وفي السياق، طالب وزير ما يسمي 'الأمن الداخلي' 'جلعاد أردان' بالإسراع في تفكيك الوكالة الدولية ، وعدم الاكتفاء بتقليص دعمها ، في حين حرّض وزير المواصلات 'يسرائيل كاتس' علي 'الأونروا'، معتبراً خلال مقابلة مع القناة العاشرة 'الإسرائيلية' أن الوكالة تُخلد قضية اللاجئين، وهو ما يجعل من التوجهات الأمريكية بخصوصها أكثر صوابية. علي حد تعبيره.
ومن جهته، أشار موقع 'واللاه' إلي أن رئيس حكومة الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' يدعم الموقف الأمريكي الخاص بوقف تمويل وكالة الغوث ؛ ولكنه يُوصي بأن يتم ذلك بالتدريج لتجنب العواقب.
وفي المقابل، وصف مسؤول 'المكتب التنفيذي للاجئين' في الضفة الغربية المحتلة محمود مبارك ما يجري بأنه مؤامرة.
وشدد 'مبارك' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، علي أن الهيئات المعنية بقضية اللاجئين ستتصدي بكل قوة لهذه الهجمة العدوانية التي تعد الأخطر.
وأضاف قائلاً، :'لن نتخلي عن حقنا في الذود عن هذه القضية العادلة ، وسنرفع من مستوي حراكنا المناهض للمساس بها مهما كان الثمن'.
ومن جانبها، حذّرت 'اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار' من أن أي تقليص لخدمات الوكالة الأممية سيشكل خطراً علي حياة قرابة ٧٥% من اللاجئين الفلسطينيين الموزعين علي مخيمات قطاع غزة، والضفة المحتلة، وحتي الشتات.
وفي تصريح مكتوب لها، أوضحت اللجنة أن المسّ بموازنة 'الأونروا' سيترك أثره علي خدمات الصحة، والتعليم ، فضلاً عن البرامج الإغاثية.
واعتبر رئيس اللجنة م. جمال الخضري فرضَ هذه العقوبات الأمريكية جزءاً من الحرب المستمرة علي اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن أي تراجع في المساعدات التي تقدمها الوكالة سيتسبب بكارثة إنسانية.
وإذ دعا 'الخضري' إلي وقف التقليصات المرتقبة، قال :'إن المخيمات الفلسطينية ستدخل في أزمات حياتية أكثر صعوبة، وعليه سيستحيل معرفة ارتداداتها'.
يشار إلي أن فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين المحتلة بمختلف توجهاتها قد أجمعت علي أن معاقبة أمريكا للأمم المتحدة هي جزء من مسلسل الابتزاز السياسي الرخيص؛ الأمر الذي يستوجب وقفة جادة و عاجلة من كل أحرار العالم.
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غُلاة الصهاينة يتلقفون التهجم الأمريكي علي

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