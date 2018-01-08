إحصائية رسمية.. عدد مهول من الفقراء في العراق!!

ونقل بيان لوزارة العمل عن الوزير محمد شياع السوداني قوله ان 'الدولة ومن خلال إلتزامها الدستوري والشرعي ترعي أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الادني من العيش الكريم وهذا ما لمسناه من مجلس الوزراء المتعاطف مع الفقراء ويعمل بجد من اجل تخصيص الاموال الاضافية لدعم الفئات الفقيرة'.

وأوضح ان 'جهود وزارة العمل هذه تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي المحدد الاولويات ووفق الامكانيات المالية المتاحة'.

وأشار وزير العمل الي ان 'معالجة الفقر يتطلب الي جهد وطني حثيث فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من اجل ان ينتهي ملف الفقر في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد'.

ودعا السوداني 'الفعاليات الاجتماعية الي دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتي تستطيع الوزارة من شمول اعداد جديدة،' مشيرا الي ان 'الوزارة شملت أكثر من 328 الف أسرة جديدة ولديها اكثر من 700 الف أسرة بانتظار التخصيصات المالية' لافتا 'لا يوجد شمول جديد بالاعانات'.

انتهي** 2344

