ايران ستصدر الغاز إلي البصره في غضون الشهرين القادمين

واضاف عراقي اليوم الاثنين ان الغاز المصدر الي البصره سيسد احتياجات محطتي الكهرباء في بغداد و البصره .

وتابع قائلا انه تم ضخ الغاز الي انبوب تصدير الغاز الممتد من اهواز الي شلمجه و سيتبدأ عمليات تصدير الغاز بعد ما يعلن المسؤولون المعنيون في البصره استعدادهم لاستيراد الغاز، و اضاف ان الانبوب يسع لتصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

واكد انه تم اكمال البنية التحتية لتصدير الغاز الي البصره و هناك كميات من الغاز متوفرة لتصديرها الي العراق عبر منطقة شلمجه الحدودية الا ان البنية التحتية اللازمة في البصره لازالت قيد الانشاء لذلك الصادرات لم تبدأ بعد.

يذكر ان الاتفاقية التي تم توقيعها بين ايران والعراق تنص علي تصدير سبعة ملايين من الغاز علي الاقل الي العراق و هذا الحجم مرشح للارتفاع ليبلغ 35 مليون متر مكعب كما انه يتغير حسب حجم لاستهلاك المحلي في ايران و احتياجات محطتي بغداد و البصرة.

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