عراقجي: مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

طهران/8 كانون الثاني / يناير-إرنا- قال سيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني حول أداء الرئيس الامريكي إزاء الاتفاق النووي: يجب أن يتحول الاتفاق النووي الي تجربة ناجحة علي الصعيد الدولي إلّا أننا رغم ذلك مستعدون لجميع السيناريوهات ومنها حفظ أو إلغاء الاتفاق النووي.

و خلال كلمة له اليوم الاثنين في الإجتماع الثاني لمؤتمر طهران الأمني الذي انعقد تحت عنوان «الإجراءات الامنية لغرب آسيا ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الأبعد عن المنطقة» أكّد عراقجي علي تكبد منطقتنا أعلي نسبة من الضرر إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.
وضمن وصفه كثرة المشاكل التي تواجهها منطقة غرب آسيا قال: كان الاتفاق النووي تجربة ناجحة يُمكن خوض دراسة أوسع حولها لأنها كانت التجربة الوحيدة في عصرنا الحالي لحسم مسالم لأزمة ونزاع وخلاف إستمر عشر سنوات.
وإعتبر عراقجي الاتفاق النووي خير نموذج لمفاوضة ربح فيها الجانبين وأشاد بالدرس الذي تمخض عن الاتفاق والذي علمنا عدم فقدان الأمل في التوصل الي حلول دبلوماسية وقال: قام الرئيس الامريكي خلال العام الماضي بعدة إجراءات لالغاء الاتفاق النووي ومن الممكن أن يتم الغاء هذا الاتفاق خلال الايام القادمة الأمر الذي سيلحق الضرر بالمنطقة والمجتمع الدولي وعلينا الاستعداد لذلك.
ونصح مساعد وزير الخارجية، الدول الاوروبية أنها لو كانت راغبة في القيام بإجراءات خاصة لحفظ الاتفاق النووي يتوجب عليها القيام بإجراءات خاصة لحث شركاتها ومصارفها للنشاط في إيران.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

عراقجي

الغاء الاتفاق النووي

الولايات المتحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

أحدث الأخبار

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

موضوعات مرتبط