لتستعد المنطقة والمجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

و خلال كلمة له اليوم الاثنين في الإجتماع الثاني لمؤتمر طهران الأمني الذي انعقد تحت عنوان «الإجراءات الامنية لغرب آسيا ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الأبعد عن المنطقة» أكّد عراقجي علي تكبد منطقتنا أعلي نسبة من الضرر إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.

وضمن وصفه كثرة المشاكل التي تواجهها منطقة غرب آسيا قال: كان الاتفاق النووي تجربة ناجحة يُمكن خوض دراسة أوسع حولها لأنها كانت التجربة الوحيدة في عصرنا الحالي لحسم مسالم لأزمة ونزاع وخلاف إستمر عشر سنوات.

وإعتبر عراقجي الاتفاق النووي خير نموذج لمفاوضة ربح فيها الجانبين وأشاد بالدرس الذي تمخض عن الاتفاق والذي علمنا عدم فقدان الأمل في التوصل الي حلول دبلوماسية وقال: قام الرئيس الامريكي خلال العام الماضي بعدة إجراءات لالغاء الاتفاق النووي ومن الممكن أن يتم الغاء هذا الاتفاق خلال الايام القادمة الأمر الذي سيلحق الضرر بالمنطقة والمجتمع الدولي وعلينا الاستعداد لذلك.

ونصح مساعد وزير الخارجية، الدول الاوروبية أنها لو كانت راغبة في القيام بإجراءات خاصة لحفظ الاتفاق النووي يتوجب عليها القيام بإجراءات خاصة لحث شركاتها ومصارفها للنشاط في إيران.

انتهي** ع ج**2344

