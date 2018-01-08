قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

طهران/8كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد عبدالرحيم موسوي، أن العداء المتأصل والعميق لرؤساء اميركا تجاه الشعب الايراني كان موجودا منذ انتصار الثورة الاسلامية و حتي قبل ذلك ولا نهاية له.

جاءت تصريحات العميد موسوي هذه اليوم الاثنين علي هامش اليوم الثاني من ملتقي مدراء حفظ و نشر قيم فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة علي ايران من قبل نظام صدام البائد) في اشارة منه الي دعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب و عدد من الساسة الامريكان للاضطرابات التي اثيرت مؤخرا من قبل عدد من العناصر المناوءة للثورة الاسلامية في ايران.
واضاف ان موقف ايران الثوري بعد انتصار الثورة الاسلامية جعل العداء الامريكي اكثر وضوحا حيث بات جليا إن امريكا تستغل إي وسيلة أو خلل لتحقيق اهدافها من خلال هذا العداء المتجذر إلإ ان محاولاتها باءت حتي الان وستبؤء بالفشل في المستقبل.
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قائد قوات الجيش: لا نهاية للعداء الامريكي المتأصل ضد الشعب الايراني

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