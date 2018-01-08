ظریف: امریكا بحضورها اللامشروع فی سوریا تصرّ علی سیاساتها المثیرة للتوتر فی المنطقة

طهران /8 كانون الثانی / ینایر-إرنا- إعتبر وزیر الخارجیة الایرانی التدخل والسیاسات الأمریكیة فی المنطقة أكبر تحدٍ أّدی إلی تعقید ظروف الاقلیم وقال ان امریكا لاتكترث بالواقع الملموس السائد علی المنطقة ومازالت تلح علی تواجدها العسكری اللامشروع فی سوریا.

وأضاف فی مؤتمر طهران الامنی انّ الإستمرار فی إحتلال فلسطین مازال أكبر قضیة یتصارع علیها العالم وإنّ جمیع قضایا المنطقة تأثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر من الظلم الذی عاني منه الشعب الفلسطینی علي مدي الاعوام السبعین الماضیة.
وصرّح عضو المجلس الأعلی للأمن القومی الایرانی بأنّ تسمیة القدس كعاصمة للكیان الصهیونی من المنبر الأمریكی لیس إلّا إعلانا لعدائها للمسلمین وحكوماتهم وخلق فرص للتطرف والإرهاب.
وفی حدیث له عن استراتیجیة إیران الاقلیمیة ونوعیة رؤیتها للقضایا قال: تتركز رؤیة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بالنسبة لدول الاقلیم علی مبدأ ضمان المصالح الجماعیة لدول منطقة الخلیج الفارسی واعتماد مبدأ الرابح الرابح فی العلاقات بین دول المنطقة دون شطب او تهمیش الاخرین.
وأضاف ظریف بأنّ التجارب الممتدة لمایقارب 3 عقود بعد إنتهاء الحرب الباردة والظروف الاستراتیجیة الراهنة فی مرحلة تخطی عصر السیطرة الغربیة أثبتت أنّ السعی إلی هیمنة عالمیة أو اقلیمیة یُعد أمراً خطیراً فارغاً من أیة جدوی ولا رابح فی هذه الحلبة التنافسیة. فدول باقی أقالیم العالم بعد طیّها صفحات من التنافس المدمر الرامی إلی الهیمنة باتت راغبة الآن فی تعاون مشترك فنجحت فی بلوغ السلام والتنمیة.
إنتهی** ع ج**2344



برچسب ها

سیاسی

طهران

ظریف

مؤتمر طهران الامنی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظریف: امریكا بحضورها اللامشروع فی سوریا تصرّ علی سیاساتها المثیرة للتوتر فی المنطقة

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

أحدث الأخبار

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

موضوعات مرتبط