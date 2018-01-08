ظريف: لن تفلح أي دولة في توفير الأمن لنفسها عبر تبديد أمن جيرانها

طهران /8 كانون الثاني/ يناير-إرنا- في كلمة لوزير الخارجية الايراني حول التنافس التسليحي في المنطقة خلال مؤتمر طهران الأمني قال محمد جواد ظريف: إنَّ معدل الانفاق العسكري لجيراننا في منطقة الخليج الفارسي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها بات يحتل أعلي مستوي علي الصعيد العالمي حيث أنفقت دول تعاون الخليج الفارسي العام الماضي 116 مليار دولار للتسلح.

وأضاف ظريف: هذه الخطوة تزيد من توتر المنطقة وترفع نسبة عدم الثقة بين بلدانها وتستنزف رؤوس الأموال الحيوي وتملأ جيوب اولئك اللصوص الصانعين للأسلحة الفتاكة في حين أنّ هذه المنطقة مازالت تعاني من مشاكل كالارهاب والتطرف وأزمات بيئية وتزايد الهجرة وضعف الحكومات في تلبية مطالب شعوبها .
وإعتبر ظريف إنتشار هذا النوع من التفكير علي مستوي العالم المتداخل الشأن توهماً خطيراً ورأي بأنّ التجارب التي خاضتها المنطقة خلال ال14 سنة الأخيرة أثبتت أنّ هذه المساعي ستعود بنتائجها علي اولئك الذين رأووا مصالحهم في تأجيج الحروب ونزيف الدماء.
ولفت وزير الخارجية الايراني إلي إنتهاج اسلوب التحالفات الذي أدّي إلي دخول الدول في أزمات وانتهاكات أمنية مشيراً إلي تنوع مساحات الدول وعدد سكانها وكفاءاتها الاقتصادية وقدراتها العسكرية التي بعثتها إلي الشعور بالقلق الأمني المستمر واللجوء إلي القوي الاجنبية، والنتيجة لم يدر عليها ذلك إلّا بإنعدام الأمن والثقة فيما بينها.
ورأي ظريف الحل الأوحد للخروج من هذه المتاهة غير متمثل في إيجاد نظام أمن جماعي عالمي بل خلق أمان شبكي اقليمي قائم علي مساندة الواحد للآخر ومشاركة جميع الدول الصغري والكبري الاقليمية وفق ميثاق الامم المتحدة المؤكد علي مبدأ تساوي الدول وعدم اللجوء إلي القوة ومبدأ الحسم المسالم للخلافات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإحترام مبدأ تحديد الشعوب لمصيرها.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

ظريف

مؤتمر طهران الأمني

سباق التسلح

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: لن تفلح أي دولة في توفير الأمن لنفسها عبر تبديد أمن جيرانها

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

أحدث الأخبار

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

موضوعات مرتبط