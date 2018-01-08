ظريف: لن تفلح أي دولة في توفير الأمن لنفسها عبر تبديد أمن جيرانها

وأضاف ظريف: هذه الخطوة تزيد من توتر المنطقة وترفع نسبة عدم الثقة بين بلدانها وتستنزف رؤوس الأموال الحيوي وتملأ جيوب اولئك اللصوص الصانعين للأسلحة الفتاكة في حين أنّ هذه المنطقة مازالت تعاني من مشاكل كالارهاب والتطرف وأزمات بيئية وتزايد الهجرة وضعف الحكومات في تلبية مطالب شعوبها .

وإعتبر ظريف إنتشار هذا النوع من التفكير علي مستوي العالم المتداخل الشأن توهماً خطيراً ورأي بأنّ التجارب التي خاضتها المنطقة خلال ال14 سنة الأخيرة أثبتت أنّ هذه المساعي ستعود بنتائجها علي اولئك الذين رأووا مصالحهم في تأجيج الحروب ونزيف الدماء.

ولفت وزير الخارجية الايراني إلي إنتهاج اسلوب التحالفات الذي أدّي إلي دخول الدول في أزمات وانتهاكات أمنية مشيراً إلي تنوع مساحات الدول وعدد سكانها وكفاءاتها الاقتصادية وقدراتها العسكرية التي بعثتها إلي الشعور بالقلق الأمني المستمر واللجوء إلي القوي الاجنبية، والنتيجة لم يدر عليها ذلك إلّا بإنعدام الأمن والثقة فيما بينها.

ورأي ظريف الحل الأوحد للخروج من هذه المتاهة غير متمثل في إيجاد نظام أمن جماعي عالمي بل خلق أمان شبكي اقليمي قائم علي مساندة الواحد للآخر ومشاركة جميع الدول الصغري والكبري الاقليمية وفق ميثاق الامم المتحدة المؤكد علي مبدأ تساوي الدول وعدم اللجوء إلي القوة ومبدأ الحسم المسالم للخلافات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإحترام مبدأ تحديد الشعوب لمصيرها.

إنتهي** ع ج**2344

