قاسمي : اجتماع مرتقب بين ظريف وموغريني في بروكسل

طهران/8 كانون الثاني/ يناير/ارنا - اعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف و منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني الي جانب ثلاثة وزراء خارجية في الاتحاد الاوربي سيجتمعون نهاية الاسبوع الجاري في بروكسل.

واضاف قاسمي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان هذا الاجتماع يأتي تلبية لدعوة موغريني و يهدف الي البحث حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
واوضح ان موغريني وجهت دعوات الي وزراء خارجية كل من المانيا و بريطانيا و فرنسا و تهدف الي دراسة الاتفاق النووي التي يجب أن تتم قبل 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وتابع قائلا ان الاجتماع قد يعقد في نهاية الاسبوع الجاري و في مقر الاتحاد الاوروبي بمكتب موغريني.
واضاف ان زيارة وزير الخارجية قد تكون في اليومين الاخيرين من الاسبوع الجاري غير انه لا يمكن تحديد موعدا محددا لها.
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قاسمي : اجتماع مرتقب بين ظريف وموغريني في بروكسل

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