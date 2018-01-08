قاسمي : اجتماع مرتقب بين ظريف وموغريني في بروكسل

واضاف قاسمي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان هذا الاجتماع يأتي تلبية لدعوة موغريني و يهدف الي البحث حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

واوضح ان موغريني وجهت دعوات الي وزراء خارجية كل من المانيا و بريطانيا و فرنسا و تهدف الي دراسة الاتفاق النووي التي يجب أن تتم قبل 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتابع قائلا ان الاجتماع قد يعقد في نهاية الاسبوع الجاري و في مقر الاتحاد الاوروبي بمكتب موغريني.

واضاف ان زيارة وزير الخارجية قد تكون في اليومين الاخيرين من الاسبوع الجاري غير انه لا يمكن تحديد موعدا محددا لها.

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