قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

طهران/ 8 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي.

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين وردا علي سؤال حول موقف ايران من السياسات الامريكية تجاه الاتفاق النووي نظرا لقرب الموعد الذي حددته اميركا بفرض عقوبات نووية وغير نووية علي ايران، وبالتزامن اطلاق تصريحات متناقضة من قبل المسؤولين الامريكيين، وفي نفس الوقت وضع تعديل الاتفاق النووي امام مجلسي الشيوخ والبيت الابيض، اجاب قاسمي بان ايران توقعت جميع السيناريوهات المحتملة. واتخذت القرارات اللازمة لكل سيناريو محتمل ، وأدرجت جميع الخيارات ولكل الظروف علي الطاولة، وستضع هذه القرارات موضع التنفيذ وبسرعة وفي نفس اليوم بالتناسب مع القرار الذي تتخذه الولايات المتحدة الامريكية.
وقال قاسمي انه ونظرا لطبيعة الاتفاق النووي كونه التزام دولي، فان الادارة الامريكية ملزمة بتنفيذ الاتفاق النووي، الانسحاب المحتمل لاميركا او أي سلوك غير منطقي من قبلهم سيواجه برد حازم وقوي من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي النهاية فان حصيلة هذه القرارات بامكانها ان تكون مهمة جدا لنا بالنسبة لنا ولاميركا . اذا ارتكبت اميركا خطأ فادحا بهذا الشان، فان الاجراءات التي اخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بنظر الاعتبار ستجعل الادارة الامريكية تندم علي فعلتها.
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بهرام قاسمي

الاتفاق النووي

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قاسمي: جميع الخيارات علي الطاولة حول الاتفاق النووي

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