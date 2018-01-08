قاسمي: المجتمع الدولي قال ' لا' كبيرة لترامب

طهران/ 8 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان المجتمع الدولي قال ' لا' كبيرة لترامب والادارة الامريكية في مجلس الأمن ما تشكل هزيمة اخري تضاف لهزائم سياسة اميركا الخارجية في المنطقة والعالم.

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين اوضح قاسمي حول الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول الاضطرابات في ايران و' لا الدول الاعضاء في مجلس الأمن للأدارة الامريكية ' : ان مايحدث في السياسة الخارجية الامريكية خلال العام الاخير وماحدث في الاجتماع الاخير لمجلس الأمن يكشف عن هزيمة اخري تسجل الي الهزائم السابقة للسيد ترامب.
وصرح ان المجتمع الدولي واعضاء مجلس الأمن، اظهروا ان البرهة الحالية تختلف عن سابقاتها وانه لايمكن الامتثال لاميركا وترامب . اداء السيد ترامب والادارة الامريكية بجر موضوع داخلي الي مجلس الأمن والذي يتنافي مع القوانين الدولية، لاقي ردا حازما و' لا' كبيرة من قبل المجتمع الدولي، ولذا يمكن اعتباره درسا اخرا للولايات المتحدة وترامب، رغم انه لايمكن التفاؤل بسلوكه.
يتبع.. 2344



برچسب ها

سياسي

قاسمي

ترامب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي: المجتمع الدولي قال

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

وزارة الخارجية الصينية: إنقاذ عدد من المفقودين في حادث إصطدام سفينتين إيرانية وصينية

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

أحدث الأخبار

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

قاسمي: العلاقة المتجذرة بين ايران والصين

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

جك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

معلم ومتحف "مليتا" بلبنان

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

"علي شمخاني" يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباکستاني

موضوعات مرتبط