قاسمي: المجتمع الدولي قال ' لا' كبيرة لترامب

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين اوضح قاسمي حول الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول الاضطرابات في ايران و' لا الدول الاعضاء في مجلس الأمن للأدارة الامريكية ' : ان مايحدث في السياسة الخارجية الامريكية خلال العام الاخير وماحدث في الاجتماع الاخير لمجلس الأمن يكشف عن هزيمة اخري تسجل الي الهزائم السابقة للسيد ترامب.

وصرح ان المجتمع الدولي واعضاء مجلس الأمن، اظهروا ان البرهة الحالية تختلف عن سابقاتها وانه لايمكن الامتثال لاميركا وترامب . اداء السيد ترامب والادارة الامريكية بجر موضوع داخلي الي مجلس الأمن والذي يتنافي مع القوانين الدولية، لاقي ردا حازما و' لا' كبيرة من قبل المجتمع الدولي، ولذا يمكن اعتباره درسا اخرا للولايات المتحدة وترامب، رغم انه لايمكن التفاؤل بسلوكه.

يتبع.. 2344

