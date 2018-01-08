ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

طهران/ 8 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا - قال وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، ان ایران والاتحاد الاوربی سیعقدان اجتماعا تشاوریا حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی).

وردا علي سؤال حول دعوة المسؤولین الألمان لوزیر الخارجیة الایرانی لزیارة المانیا لمناقشة الاحداث الاخیرة فی ایران، اوضح ظریف : نظرا لاهمیة الاتفاق النووی ونظرا لسیاسات امیركا المدمرة ووفقا للمحادثات التی جرت، فقد تم الاتفاق علي عقد اجتماع تشاوری بین ایران وثلاثة اعضاء فی الاتحاد الاوربی حول الاتفاق النووی.
وصرح ظریف بان بعض وسائل الاعلام خاصة الصهیونیة منها، حاولت تضلیل الرأی العام فی هذا المجال وبث اخبار مزیفة ولا اساس لها من الصحة .
وصرح وزیر الخارجیة ان البعض فی خارج البلاد حاول استغلال الاوضاع فی ایران. الواقع هو ان من حق الشعب توجیه النقد واقامة المظاهرات السلمیة خلافا لما هو موجود فی دول التحالف الامریكی بالمنطقة .
واضاف ان الشعب ومع الاعتقاد بحقه فی الاعتراض، یرفض العنف وأعمال الشغب، وقال ان الامریكیین حاولوا استغلال هذه الحركة سیاسیا لتمریر اهدافهم ، ورغم الضغوط التی مارسوها فی مجلس الأمن والاسالیب السیئة التی اعتمدوها، لكنهم باتوا فی عزلة، وكل الدول وبدلا من التحدث حول القضایا التی دعت الیها الولایات المتحدة، تحدثت عن ضرورة حفظ الاتفاق النووی والحد من التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخري .
وقال هذه الدول عبرت فی مجلس الأمن عن قلقها من استغلال موضوع الاحتجاجات كذریعة لتمریر اهدافها السیاسیة، جلسة مجلس الأمن كشفت ان الادارة الامریكیة الجدیدة باتت فی عزلة علي الصعید الدولی.
وقال ظریف ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة نظام یرتكز علي الشعب وان قوة هذا النظام وتقدمه مدینة للشعب وان 'الشعب هو ولی نعمتنا'.
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ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

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