ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

وخلال كلمته فی مؤتمر طهران الأمنی الذی اُقیم تحت عنوان «الإحترام والثقة والحوار والتعاون المتبادل والأمن والتطور الجماعی» أضاف محمد جواد ظریف الیوم الاثنین : لایعتریكم الشك فی حتمیة وضرورة صیانة الإنسجام الوطنی والسیادة لدول المنطقة.

وإعتبر ظریف النشاطات القومیة والطائفیة فی سوریا والعراق بنزعاتها الانفصالیة خطراً علی المنطقة والعالم ومن الضروری تغییر بوصلتها إلی إحترام السیادة الوطنیة ووحدة التراب والدساتیر بدرایة یُبدیها المسؤولون المحلیون كی تتحول إلی عملیة تعاون وتفاهم.

وصرّح ظریف فی كلمته خلال المؤتمر، بأنّ مؤتمر طهران الأمنی الثانی ینعقد فی ظل ظروف تعانیها منطقة غرب آسیا هی الأسوأ فی مراحلها التاریخیة، وأضحی تیار التطرف والعنف الذی جعل المنطقة تعیش أخطر فتراتها التاریخیة وأكثرها أضراراً، علی حافة الزوال.

وأضاف: تمّ حسم أمر جماعة داعش باعتبارها أعنف ممثل لهذا التیارعسكریاً وبادت خلافتها والتحقت بالتاریخ.

و صرّح المسؤول عن الدبلوماسیة الایرانیة بأنّ شعبی وحكومتی العراق وسوریا خلال الست سنوات الأخیرة تصدتا للجماعات الإرهابیة خاصة جماعة داعش ببسالة وحققتا إنتصارات هامة معرباً عن سروره لوقوف ایران إلی جانب هذین الشعبین العظیمین المقاومین وقال: نحن الآن نعیش بین تلاشی الخلافة المفتعلة لداعش وولادة ظروف أمنیة ملائمة فی المنطقة.

وحدّد وزیر الخارجیة الایرانی ما تواجهه دول المنطقة من مستجدات تتمثل فی الإستیعاب السلیم للواقع السائد والتوصل إلی فهم مشترك حول حالة مشتركة إضافة إلی سبل بلوغ حالة كهذه للاقلیم.

وفی تبیین له عن خصائص الفترة الحالیة لمنطقة غرب آسیا حذّر من أنّ جماعة داعش وباقی الجماعات الارهابیة رغم ما لاقته من هزائم خلال السنتین الأخیرتین ورغم بدء تلاشی مشروع الخلافة الداعشیة وأنظمتها الإداریة والعسكریة إلّا أنّ منظمات الإرهاب التابعة لجماعتها والتیارات الحاذیة حذوها مازالت ناشطة. إنهم بفعل الشبكة الواسعة التی خلقوها لأنفسهم فی بلدان مختلفة داخل آسیا الوسطی وغرب آسیا وخاصة أفغانستان وشمال أفریقیا بات لهم صدی اقلیمی عالمی وما زالوا یمثلون تهدیداً جاداً وهذا ما جعلنی أؤكّد علی حتمیة ضرورة مواصلة مواجهة ما تبقی من هذا الفكر الخطیر فی سوریا والعراق وصد نفوذ وتوسع التطرف فی بؤره الجدیدة وقمع تام لمَناهضه الفكریة وقطع مصادره المالیة كأولویة جادة.

وأضاف محمد جواد ظریف: یجب أیضاً التأكید علی إعادة إحیاء مبدأ إحترام الحدود الوطنیة ونظام الحكومة والشعب الذی تم استهدافه من جانب الجماعات الارهابیة وبعض التیارات التكفیریة ویجب منحه أولویة فی جدول الأعمال.

و وصف ظریف الحالة السائدة بأنها ستزید من رقعة فكرة الإنفصال عن المركزیة الحكومیة وهذا لن یفرز سوی التوتر وعدم الاستقرار.

ولم ینس ظریف التطرق إلی ضرورة إعادة إعمار العراق وسوریا بإعتبارها ضرورة تجب معالجتها من جانب المجتمع العالمی.

ویجب متابعة بدء عملیة إعادة الإعمار بهدف مساعدة الناس وتوطید السلام دون الأخذ بعین الإعتبار أهداف طائفیة أو سیاسیة مما سیؤدی إلی ترك تأثیر بالغ علی الاستقرار السیاسی فی الاقلیم والهزیمة التامة للتطرف.

وفی حدیث له عن الیمن إعتبر محمد جواد ظریف مواصلة الاعتداء علی الیمن سبب من أسباب التوتر الاقلیمی ونصح البادئین بهذا الهجوم بعد مرور 33 شهراً بضرورة إستیعاب قضیة هامة وهی عدم إجداء الحل العسكری وأنه لاحل سوی الجلوس خلف طاولة المفاوضات والتوصل إلی إجماع وطنی.

إنتهی** ع ج**2344

