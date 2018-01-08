عضو حزب حركة إنصاف الباكستاني: أميركا لم تعد أهلاً للثقة

إسلام آباد/ 8 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- إعتبر العضو السامي في حزب حركة إنصاف الباكستاني والنائب في مجلس ولاية بنجاب الباكستانية، الولايات المتحدة ليست أهلاً للثقة وقال: علي حكومة باكستان إعادة النظر في سياساتها مع واشنطن.

وأضاف ميان محمود عبد الرحمن اليوم الاثنين بأنّ واشنطن لم تفلح في سياساتها خاصة في المنطقة وفي أفغانستان وتريد اليوم إلقاء اللوم علي باكستان نتيجة هذا الفشل.
وبيّن عضو مجلس ولاية بنجاب بأنّ طريقة تعامل أميركا خاصة رئيسها ترامب جعلت القلق يسود العلاقات بين البلدين خاصة أنّ الأمريكيين ينتهجون التصعيد ضد باكستان بحيث أوقفوا مساعداتهم العسكرية لبلدنا وباتوا يهددوننا إنما عليهم أن يعرفوا بأننا شعب مستقل نتبع سياسة خارجية مستقلة ويتوجب علينا إعادة النظر في علاقاتنا مع الولايات المتحدة و تعزيز علاقاتنا مع دول الاقليم أكثر من ذي قبل لندفع الضغوط الموجهة صوبنا من جانب أميركا وندافع عن حقوقنا.
وحصر ميان محمود عبد الرحمن خيارات باكستان في رفع مستوي العلاقات مع ايران وروسيا والصين معتبراً جميع الأحزاب الباكستانية متحدة ضد ضغوط واشنطن.
علماً بأنّ ترامب في تغريدة له علي تويتر في بداية العالم الميلادي الجديد وعد بقطع المساعدات الخارجية لاسلام آباد متهماً إيّاها بمنح اللجوء للمتطرفين من جماعات العنف والدجل. وقد أعلنت نيكي هيلي للصحفيين في مقر الامم المتحدة عدم دفع بلدها 255 مليون دولار مساعدات لباكستان بسبب مساندة هذا البلد للجماعات الإرهابية.
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عضو حزب حركة إنصاف الباكستاني: أميركا لم تعد أهلاً للثقة

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