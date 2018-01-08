ميناء جابهار يدعم نشاطات الهند في مجال النقل بالمنطقة

نيودلهي/8 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- وصف مديرعام الموانئ الدولية في الحكومة الهندية، موقع ميناء الشهيد بهشتي في منطقة جابهار (جنوب ايران) بانه ممتاز لما له من امكانيات تؤهله ليتحول الي مركز للنقل في المنطقة.

وأشار' ارون كومار غوبتا' اليوم الاثنين إلي اتفاقية تجهيز و تفعيل ميناء الشهيد بهشتي بين الهند و ايران، و اوضح انها تمتد لعشر سنوات و تهدف الي اقامة التعاون التجاري البري مع افغانستان و دول اسيا الوسطي.
وتابع قائلا ان الحكومة الافغانية تفضل تسلم السلع التي تستوردها من الهند عن طريق ميناء جابهار.
واكد ان الاتفاقية التجارية بين الهند و ايران في جابهار وصلت مرحلة التنفيذ و بدأت عمليات الترانزيت في المنطقة.
واضاف إن هذا الميناء سيلعب دورا مهما في تصدير السلع الهندية الي الدول المحصورة في اليابسة مثل تركمنستان و كازاخستان .
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الهند

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ميناء جابهار يدعم نشاطات الهند في مجال النقل بالمنطقة

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