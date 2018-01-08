ميناء جابهار يدعم نشاطات الهند في مجال النقل بالمنطقة

وأشار' ارون كومار غوبتا' اليوم الاثنين إلي اتفاقية تجهيز و تفعيل ميناء الشهيد بهشتي بين الهند و ايران، و اوضح انها تمتد لعشر سنوات و تهدف الي اقامة التعاون التجاري البري مع افغانستان و دول اسيا الوسطي.

وتابع قائلا ان الحكومة الافغانية تفضل تسلم السلع التي تستوردها من الهند عن طريق ميناء جابهار.

واكد ان الاتفاقية التجارية بين الهند و ايران في جابهار وصلت مرحلة التنفيذ و بدأت عمليات الترانزيت في المنطقة.

واضاف إن هذا الميناء سيلعب دورا مهما في تصدير السلع الهندية الي الدول المحصورة في اليابسة مثل تركمنستان و كازاخستان .

انتهي**1110** 2344

