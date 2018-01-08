كيان الاحتلال الإسرائيلي أعدم 201 فلسطيني ميدانيا

وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها الشرطة الإسرائيلية، فإن 201 من الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ هجوم، أو حاولوا تنفيذه، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015 إلي اليوم، أعدموا ميدانيا بإطلاق النار عليهم حتي الموت من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا من قبل عناصر الشرطة وشرطة الحدود.

وأوضحت المعطيات، التي تم الكشف عنها بهدف الدفع بمشروع قانون إعدام الفلسطينيين، والذي صادق عليه الكنيست أن 411 هجوما، نفذها فلسطينيون خلال هذه الفترة.

وتتطرق بيانات ومعطيات الشرطة للفترة من 19 سبتمبر/أيلول 2015، مع اندلاع الهبة الشعبية للدفاع عن القدس والأقصي.

المصدر: وكالات

انتهي** 2344

