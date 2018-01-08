لا تزال النار مشتعلة في ناقلة النفط الايرانية وتغرق في مياه الصين

وفي حديث مع مراسل ارنا أوضح علي رضا آيروش، ان النار لم تنطفئ في السفينة بسبب تسرب النفط وانتشاره علي مساحة كيلومتر وذلك رغم تعبئة جميع الامكانيات و أعمال الاغاثة والاطفاء .

وحول مصير البحارة الايرانيين قال آيروش إنه لم يتحدد حتي الآن ما إذا كان جري إنقاذ أي من أفراد طاقم الناقلة المفقودين وعددهم 32، وان عمليات البحث جارية .

يذكر أن وزارة النقل الصينية قد صرحت في بيان، أمس الأحد، بأن الناقلة 'سانتشي' المسجلة في بنما تصادمت مع 'سي إف كريستال' علي بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي مساء السبت.

ويتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلي كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات.

انتهي** 2344

