ايران تبدأ مشاورها بالفوز علي عمان في دورة قطر الرباعية بكرة اليد

طهران / 8 كانون الثاني / يناير /ارنا-
بدا المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد مشواره في بطولة قطر الرباعية بالفوز علي نظيره العماني 32-24.

وبدات مباريات البطولة يوم امس الاحد في الدوحة بمشاركة 4 منتخبات وهي ايران وقطر وعمان والجزائر.
وستلتقي ايران مع قطر عصر اليوم الاثنين.
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ورزش

ايران وعمان وقطر والجزائر

بطولة قطر الرباعية

كرة اليد

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ايران تبدأ مشاورها بالفوز علي عمان في دورة قطر الرباعية بكرة اليد

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