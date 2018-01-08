ايران تبدأ مشاورها بالفوز علي عمان في دورة قطر الرباعية بكرة اليد

طهران / 8 كانون الثاني / يناير /ارنا-بدا المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد مشواره في بطولة قطر الرباعية بالفوز علي نظيره العماني 32-24.
وبدات مباريات البطولة يوم امس الاحد في الدوحة بمشاركة 4 منتخبات وهي ايران وقطر وعمان والجزائر.وستلتقي ايران مع قطر عصر اليوم الاثنين.انتهي ** 2342
ورزش
ايران وعمان وقطر والجزائر
بطولة قطر الرباعية
كرة اليد
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