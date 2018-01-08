أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

طهران/7كانون الثاني/يناير- جدد ناطق حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام التأكيد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام الذي يوقف العدوان ويرفع الحصار الشامل والكامل ويحفظ سيادة الجمهورية اليمنية.

وقال عبد السلام في منشور له علي صفحته في 'فيس بوك' اليوم الأحد: 'الجميع مستعد للتقدم والسعي نحو السلام العادل والمنصف في ظل الجمهورية اليمنية بما يحفظ الاستقرار والسيادة الوطنية ويحافظ علي وحدة الشعب وسيادته واستقلاله'.
وأضاف' الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وأحزابه ومشائخه ومعظم طيفه الإجتماعي والشعبي والقبلي يعبرون بكل وضوح رفضهم للعدوان الغاشم والحصار الظالم والمجازر الوحشية بحق أبناء الشعب' حسبما افادت قناة المسيرة.
كما أكد توجه الشعب اليمني في توحيد الجهود لدعم الجيش والأمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وغطرسة المعتدين.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

حركة أنصار الله اليمنية

السلام العادل

السيادة الوطنية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

نواب البرلمان يستمعون الي تقارير وزيري الداخلية والأمن وقائد قوي الأمن الداخلي

حول الاحداث الاخيرة في البلاد

نواب البرلمان يستمعون الي تقارير وزيري الداخلية والأمن وقائد قوي الأمن الداخلي

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

خلال لقائه مستشار الأمن القومي الباكستاني؛

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

أحدث الأخبار

تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

مسؤول بوزارة الخارجية :

تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

سيتم تدشين الوحدة الثانية لمصفي `ستاره خليج فارس` بنهاية العام الايراني الحالي

رئيس لجنة الطاقة البرلمانية:

سيتم تدشين الوحدة الثانية لمصفي 'ستاره خليج فارس' بنهاية العام الايراني الحالي

أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هم أعداء كافة الأديان السماوية

كبير أساقفة الأرمن بآذربايجان؛

أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هم أعداء كافة الأديان السماوية

هذه الحصيلة الحقيقية لضحايا العدوان السعودي علي اليمن

هذه الحصيلة الحقيقية لضحايا العدوان السعودي علي اليمن

موضوعات مرتبط