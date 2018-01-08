أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

وقال عبد السلام في منشور له علي صفحته في 'فيس بوك' اليوم الأحد: 'الجميع مستعد للتقدم والسعي نحو السلام العادل والمنصف في ظل الجمهورية اليمنية بما يحفظ الاستقرار والسيادة الوطنية ويحافظ علي وحدة الشعب وسيادته واستقلاله'.

وأضاف' الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وأحزابه ومشائخه ومعظم طيفه الإجتماعي والشعبي والقبلي يعبرون بكل وضوح رفضهم للعدوان الغاشم والحصار الظالم والمجازر الوحشية بحق أبناء الشعب' حسبما افادت قناة المسيرة.

كما أكد توجه الشعب اليمني في توحيد الجهود لدعم الجيش والأمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وغطرسة المعتدين.

انتهي**2018 ** 1837

