مسؤول بوزارة الخارجية :

تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

اصفهان / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة اصفهان (وسط)، 'عليرضا سالاريان'، ان تطوير الصناعة السياحية في المحافظة يشكل الهدف الاهم لدي مكتب الخارجية في عهده الجديد.

واكد سالاريان اليوم الاحد خلال اللقاء مع رئيس غرفة اصفهان التجارية 'سيد عبد الوهاب سهل ابادي'، اكد علي استعداد مكتب وزارة الخارجية للتعاون مع اصحاب القطاع الخاص في المحافطة وبهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال الصناعة السياحية داخل المحافظة.
ولفت سالاريان الي التعاون المشترك بين مكتب الخارجية مع بلدية اصفهان لتوقيع اتفاقية التوامة (مع عدد من المدن الاجنبية)؛ داعيا الي تبادل الزيارات بين الوفود الثقافية والاقتصادية والرياضية الي جانب تعزيز مشاركة اصفهان في المعارض الدولية التي تقام داخل مدن التوأمة للاستفادة من طاقات هذه المدن.
الي ذلك، اشار رئيس غرفة اصفهان التجارية في هذا اللقاء، الي تشكيل اللجنة التنسيقية للشؤون الدولية في اصفهان للمساهمة في تعزيز العلاقات بين المحافظة وباقي دول العالم وبما يشمل المجالات الاقتصادية والثقافية واستقطاب رؤوس الاموال.
واضاف ان اللجنة قادرة ومن خلال وضع برامج مناسبة علي تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة مع القطاع الخاص وبهدف تعزيز الصناعة السياحية في اصفهان.
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اقتصاد

التطوير السياحي

مكتب الخارجية في اصفهان

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تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

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