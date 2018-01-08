أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هم أعداء كافة الأديان السماوية

وأشار 'غريغور شيفتشيان' اليوم الأحد خلال مراسم التبجيل بشهداء الأرمن بمنطقة آذربايجان من فترة الثماني سنوات للدفاع المقدس (الحرب المفروضة من قبل العراق ضد إيران) أشار الي مولد السيد المسيح عليه السلام في فلسطين وقال، 'ان الشيطان الأكبر والإستكبار العالمي يهدفون الي تجزئة الأراضي الفلسطينية في حال ان فلسطين وأورشليم والقدس تتعلق بكافة الأديان وانها لا تتعلق بشخص واحد أو عدد خاص من الأشخاص'.

وأضاف كبير أساقفة الأرمن بمنطقة آذربايجان، 'انه لمن الضروري الأخذ بنظر الإعتبار ان كافة المؤامرات والمخططات الشيطانية ضد أرض فلسطين المقدسة مدانة ونحن نعتبر فلسطين متعلقة بكافة الأديان السماوية'.

واعتبر شيفتشيان ثبات الجأش والإقتدار الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكمن في الإتحاد بين أتباع الأديان السماوية وأضاف، 'ان هذا الإتحاد والوفاق متجليا بوضوح في أرجاء إيران لكن العدو لا يستطيع أن يطيق هذا الأمر أبدا'.

ومن جانبه، قال قائد فيلق عاشوراء في اذربايجان العميد 'غلام عسكر كريميان' خلال هذه المراسم، انه من بواعث الفخر ان كافة الأديان السماوية يتعايشون سلميا الي جانب بعضهم بعضا وبهدوء ووفاق تام وقال، 'مما لا شك فيه، ان هذا الإتحاد يثير غيض أعداء الثورة الإسلامية'.

واعتبر كريميان الهدف من التبجيل بأسر شهداء الأرمن هو ابداء الإحترام وتكريم المكانة الرفيعة لهؤلاء الشهداء وأضاف، 'ان هؤلاء الشبان ذادوا عن حدود بلادهم الفخورة الي جانب رفاقهم في السلاح المسلمين'.

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