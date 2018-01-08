هذه الحصيلة الحقيقية لضحايا العدوان السعودي علي اليمن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين أنصار الله واللقاء المشترك حول مجازر العدوان السعودي الأمريكي علي اليمن خلال ألف يوم من العدوان، مؤكدا أن تلك الجرائم والمجازر تجري تحت غطاء أميركي وإسرائيلي وبريطاني.

وأكد المؤتمر الصحفي أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يرتكب جرائم الإبادة الجماعيةً بحق اليمنيين، مشددا علي أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم وسينالها العقاب.

وأوضحت إحصائية مشتركة لجرائم العدوان علي اليمن أن عدد المدنيين الذين استشهدوا وجرحوا منذ بداية العدوان بلغ أكثر من 36145 شهيدا وجريحا.

وبينت أن عدد الشهداء نتيجة الغارات والقصف المباشر من قبل العدوان قد بلغ أكثر من 14 ألف شهيد بينهم أكثر من 2950 طفلا فيما بلغ عدد الشهيدات من النساء أكثر من 2061 امرأة والرجال 8997 شهيدا.

وبلغ عدد الجرحي بحسب الإحصائية أكثر من 22132 بينهم أكثر من 2756 طفلا و220 امرأة وأكثر من 17 ألف رجل، وأكد المؤتمر أن أرقام هذه الإحصائية أقل بكثير من الواقع حيث لم يتمكن من الوصول إلي كثير من المواقع المستهدفة.

وأكد المؤتمر الصحفي أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلي المساعدة الإنسانية، وأكثر من 11 مليونا يحتاجون إلي غذاء وصحة، وحوالي ثمانية ملايين بحاجة ماسة إلي المساعدات، وحوالي 3 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية وأكثر من 400 الف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وأكثر من 16 مليون شخص يعانون من انعدام أمن غذائي.

وكشف المؤتمر الصحفي أن نصف مليون طفل توفوا بسبب سوء التغذية، وأن حالات التشوه الخلقي قد زادت بسبب العدوان نتيجة تعرضهم لمواد أسلحة محرمة دوليا التي ألقاها العدوان، وأن هناك أكثر من 450 ألف حالة اجهاض والتي تم تسجيلها في وزارة الصحة بسبب العدوان.

وكشف المؤتمر الصحفي أن عدد النازحين قد بلغ أكثر من 3 ملايين ونصف مليون نازح، وأن 30 % من العالقين خارج اليمن لا يسمح لهم بالعودة في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي ويقدر أعدادهم حوالي سبعين ألف شخص.

وبحسب المؤتمر الصحفي فإن أكثر من 95 ألفا من المواطنين المرضي ممنوعون من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن، توفي منهم أكثر من 14300 مريض.

كما كشف المؤتمر الصحفي لحركة أنصار الله وأحزاب اللقاء المشترك عن وجود أكثر من 2050 بين معاق ومعاقة من المدنيين.

كما كشف عن تدمير واسع طال كل مقومات الحياة الاقتصادية والمدنية وتدمير المطارات وشبكات الاتصالات وآبار المياه ومباني المؤسسات العامة والحكومية والمنازل السكنية والمؤسسات الصحية والاقتصادية والخاصة والتراث بشكل كلي وجزئي.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي أن العدوان لايزال يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني حتي اللحظة، مشيرا إلي أن نحو ألف بين وشهيد وجريح إثر غارات العدوان خلال شهر ديسمبر الماضي فقط.

من جهته لفت عضو المكتب السياسي لأنصار الله سليم المغلس أن العدوان السعودي الأمريكي يستخدم المعاناة الإنسانية والتجويع سلاح ضد اليمنيين، مشيرا إلي أن الغطاء الدولي شجع تحالف العدوان علي ارتكاب مزيد من الجرائم.

المصدر: موقع صحافة 24

انتهي**2018 ** 1837

