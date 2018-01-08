المدعي العام: الفضاء الإلكتروني وسيلة أساسية في الإضطرابات الأخيرة

وخلال إجتماع مجلس نواب محاكم طهران اليوم الأحد قال جعفري دولت آبادي إن الأعداء حاولوا استخدام الفضاء الإلكتروني كمنطلق لأعمال الشغب التي أثاروها مؤخراً لكنهم فشلوا في ذلك بعد ان تم رصد هذه المخططات والسيطرة عليها.

ولفت إلي أن الأعداء كانوا يعولون علي فشل إيران في السيطرة علي مواقع التلغرام لكن اعتقادهم كان خاطئاً لأن قادة البلاد وبعد أن شعروا بخطورة هذا المشروع علي المصالح الوطنية والأمنية للبلاد قاموا بالسيطرة علي التلغرام وأفشلوا المؤامرة.

وأشار إلي أن بعض مواقع التلغرام بدأت حينها بتعليم صناعة قنابل المولوتوف بشكل علني وهو ما اجبر المسؤولين علي إغلاق هذه المواقع بشكل كامل.

وشدد علي ضرورة أتخاذ خطوات أساسية فيما يتعلق بمواقع التواصل الإجتماعي خاصة مع إحتمال استخدام الأعداء لها مجدداً لإثارة الفتن والمؤامرات.

وأشار إلي ان تغريدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتعددة علي تويتر وحديثه عن إيران ودعوته مجلس الأمن إلي بحث الإضطرابات في إيران مؤشر علي الدور الأمريكي في هذه الإضطرابات.

واعتبر جعفري دولت آبادي إن الولايات المتحدة حاولت ركوب موجة الإضطرابات الأخيرة من خلال إستغلال بعض المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها الشعب الإيراني إلا إنهم واجهوا فشلاً ذريعاً في هذا المجال.

وشدد علي ضرورة الإهتمام بحل المشاكل الإقتصادية العالقة لتفادي مثل هذه الإضطرابات.

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