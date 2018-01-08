دبلوماسي ايراني : لا توجد ادلة علي وفاة البحارة المفقودين للسفينة الايرانية في الصين

بكين / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد القنصل العام الايراني في شنغهاي 'عليرضا ايروش'، انه لا توجد اي ادلة علي وفاة البحارة المفقودين للسفينة الايرانية في الصين؛ مضيفا ان الجهود متواصلة للعثور علي هؤلاء المفقودين.

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل 'ارنا' من بكين، اذ اشار ايروش الي عدم تحديد وضعية البحارة المفقودين للسفينة الايرانية؛ مؤكدا ان الحكومة المحلية في شنغهاي الي جانب حكومة الصين المركزية تبذلان قصاري جهدها للعثور علي هؤلاء المفقودين.
واوضح انه بسبب اتساع نطاق البقعة النفطية ولهيب النيران المتصاعدة عنها لم تتمكن سفن الانقاذ من اطفاء الحريق في السفينة الايرانية؛ معربا عن امله بان تمكنت احدي السفن او الزوارق العابرة من اجلاء البحارة المفقودين عن موقع الحدث.
وادي حادث اصطدام ناقلة نفط ايرانية، امس السبت، بواحدة من سفن النقل الصينية بالقرب من شواطئ الصين الشرقية ادي الي فقدان 30 بحارا ايرانيا و بحارين اثنين من الجنسية البنغلادشية؛ ولاتزال الجهود متواصلة من قبل الحكومة الصينية للعثور علي هؤلاء المفقودين واخماد الحريق الناجم عن تسرب نفط السفينة الايرانية.
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سياسي

البحارة المفقودين

ناقلة نفط ايرانية

الحكومة المحلية في شنغهاي

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دبلوماسي ايراني : لا توجد ادلة علي وفاة البحارة المفقودين للسفينة الايرانية في الصين

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