سيارة 'ساينا' الكهربائية.. إنتاج مشترك من جامعة 'خواجة نصير الدين الطوسي' وشركة 'سايبا'

وفي تصريحه لمراسل إرنا، أشار المهندس 'رزاق بلوري أفشار' اليوم الأحد الي إزاحة الستار عن سيارة 'ساينا' الكهربائية بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية لرئيس الجمهورية في مقر مركز الأبحاث والإبداعات بشركة سايبا لإنتاج السيارات وقال، انه 'تم إختبار هذه التقنية علي سيارة ساينا الإيرانية من إنتاج شركة سايبا وبعد نجاح الإختبارات، تحولت سيارة ساينا الي سيارة كهربائية وحديثة تماما'.

وأضاف المهندس أفشار ان هذه السيارة تعد أكمل سيارة كهربائية إيرانية لأن كافة المحاسبات لإنتاجها تمت عن طريق التشاور مع شركة بانج باورترين (punch powertrain) البلجيكية الشهيرة.

وأضاف ان المسؤول الرئيسي عن إجراء هذا المشروع هو مركز الأبحاث والإبداعات بشركة سايبا الذي يعمل علي إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية وتولي هذا المركز إجراء الإستثمارات اللازمة لتحويل هذه السيارة الي سيارة كهربائية تماما كما تولت كلية الهندسة الميكانيكية لجامعة 'خواجة نصير الدين الطوسي' تركيب التجهيزات الكهربائية علي هذه السيارة وفي الحقيقة ان هذه السيارة حصيلة التعاون الجيد بين القطاع الصناعي والجامعات.

كما أضاف هذا العضو بمجلس إدارة شركة 'ماد صنعت نصير'، ان هذه السيارة الكهربائية بعد كل مرة من الشحن تسطيع أن تقطع مسافة 200 كيلومتر داخل المدن و300 كيلومتر علي الطرق الخارجية.

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