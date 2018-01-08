جهانغيري يؤكد الضرورة لمكافحة انفلونزا الطيور في ايران

وفي تصريح له، اليوم الاحد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من الاصابة بانفلونزا الطيور، اكد جهانغيري علي اهمية 'الدواجن والبيض' لكونهما من الاغذية الاساسية في ايران؛ داعيا المسؤولين المعنيين الي وضع برامج مناسبة لسدّ حاجة المجتمع في هذا الخصوص وخاصة خلال الايام الاخيرة من العام (الايراني) الحالي (ينتهي في 20 اذار 2018).

واشار جهانغيري الي التقرير الصادر عن مؤسسة البيطرة الايرانية بشأن آخر المستجدات الخاصة بانفلونزا الطيور والاجراءات المتبعة للحدّ من انتشار هذا المرض في البلاد؛ مؤكدا علي وزارة الجهاد الزراعي ومؤسسة التخطيط والميزانية في ايران بضرورة التنسيق المناسب للتعويض عن خسائر المنتجين الناجمة عن هذا المرض والعمل علي الحدّ من انتشاره.

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