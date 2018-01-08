اسقاط طائرة للعدوان السعودی فوق صعدة شمال الیمن

وافادت قناة المسیرة الیمنیة فی خبر عاجل ان الدفاعات الجویة للجیش واللجان الشعبیة الیمنیه اسقطت طائرة حربیة تابعة لقوي العدوان السعودی الأمریكی فی أجواء محافظة صعدة.

واضافت القناة ان هذه الطائرة من طراز 'تورنیدو' وتم اسقاطها فی مدیریة كتاف أجواء محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنیة فی المحافظة.

وبارك رئیس اللجنة الثوریة للقوات الجویة الیمنیة إسقاط طائرة تورنیدو حربیة فی مدیریة كتاف متمنیا لهم مزیدا من التقدم للشعب وسیادته.‎

كما اعترف العدوان فی إعلامه بإسقاط الطائرة.

وطائرة تورنیدو (Tornado) طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهی من إنتاج أوروبی مشترك وقد اشترت القوات الجویة الملكیة السعودیة عدد 72 من طائرات التورنیدو IDS وعدد 48 من طائرات التورنیدو ADV.

وتم تطویرها لتكون قادرة علي حمل القنابل الذكیة والعنقودیة والأسلحة البیولوجیة مثل الأسلحة الحراریة التی تترك أثرا یمتد إلي 100 عام وعدد 2 قنبلة نوویة والصواریخ المضادة للأشعة والعدید من القنابل التقلیدیة، ویبلغ سعرها أكثر من 24 ملیون دولار، ما یعنی أن عملیة اسقاطها أنجاز كبیر یضاف إلي رصید الدفاعات الجویة الیمنیة.

انتهی**2018 ** 1837

