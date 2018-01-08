نائب ايراني: نقل خبرات ايران في اعادة اعمار البني التحتية يمكن ان يسهم في تطوير سوريا

طهران/7كانون الثاني/يناير- قال نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية السورية احمد سالك ان نقل الخبرات التي اكتسبتها الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام التي اعقبت انتهاء حرب السنوات الثماني يمكن ان يسهم في تطوير سوريا اقتصاديا.

واكد احمد سالك اليوم الاحد خلال لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس علي اهمية تطوير العلاقات بين ايران وسوريا وقال ان العلاقات بين طهران ودمشق كانت دوما ايجابية واخوية الامر الذي يشكل سندا قويا لتوسيع التعاملات السياسية والاقتصادية والثقافية خاصة علي صعيد برلماني البلدين.
وهنا الانتصارات الاخيرة للجيش السوري في مواجهة الجماعات الارهابية مشددا علي ضرورة اعادة اعمار هذا البلد وقال ان نقل الخبرات التي اكتسبتها الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام التي اعقبت انتهاء حرب السنوات الثماني يمكن ان يسهم في تطوير سوريا اقتصاديا.
واكد علي ضرورة الحوار والتشاور بين كبار مسوولي البلدين في الاوساط الدولية وقال ان التعاون في الاوساط الدولية والاقليمية سيسهم في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين البلدين.
وانتقد سياسات اميركا والكيان الصهيوني في دعم الجماعات الارهابية في المنطقة وقال ان سياسات اميركا تتركز علي تصعيد الازمات في المنطقة وتعزيز الكيان الصهيوني اذ يجب مواجهتها من خلال تعزيز الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء السوري خلال هذا اللقاء: اننا نعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة صديقة وشقيقة للشعب السوري في المنطقة وان الدعم الذي تقدمه ايران لسوريا في مواجهة الجماعات التكفيرية ساهم في تعزيز قدراتنا العسكرية وهزيمة داعش.
واكد علي تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق وطهران.
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نائب ايراني: نقل خبرات ايران في اعادة اعمار البني التحتية يمكن ان يسهم في تطوير سوريا

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