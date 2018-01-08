المدعي العام: علي القضاة الفصل بين المخدوعين وقيادات الإضطرابات الأخيرة

وخلال إجتماع مجلس نواب محاكم طهران اليوم الأحد قال جعفري دولت آبادي إن من المهم فيما يتعلق بالإضطرابات الأخيرة هو الإهتمام بالمشاكل التي يعاني منها المواطنون من قبل القضاة مشيراً إلي أهمية التسريع في عملية متابعة قضايا المتهمين المخدوعين في الإضطرابات والإفراج عنهم لافتاً إلي ضرورة إجراء تحقيق كامل بالنسبة للعناصر الرئيسة في هذه الإضطرابات والإعداد لمحاكمتهم.

وشدد علي ضرورة متابعة ملفات مهمة مثل حرق علم الجمهورية الإسلامية وقلب شاحنة تابعة لعناصر الإطفاء والدفاع المدني والهجوم علي مراكز الشرطة والأمن الداخلي.

وأشار جعفري دولت آبادي إلي إنه تم خلال الـ 48 ساعة الأخيرة الإفراج عن 70 متهماً في الإضطرابات الأخيرة بعد استكمال التحقيق معهم والحصول علي ضمانات الإفراج.

ولفت إلي استمرار عملية الإفراج عن بقية الأفراد غير العناصر الرئيسية في الإضطرابات بعد الإطلاع الكامل علي سوابقهم الجنائية وتقييم أوضاعهم.

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