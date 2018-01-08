قائد سلاح البحر فی الجیش الایرانی : القرصنة البحریة لا یمكن ان تستمر لولا دعم الاستكبار

وخلال مراسم استقبال 'مجموعة القطع البحریة التاسعة والاربعین' لدي المنطقة البحریة الاولي التابعة لسلاح البحر للجیش الایرانی فی بندرعباس مركز محافظة هرمزكان (جنوب)، قال الامیرال خانزادی انه منذ العام 2007 ومع توسع عملیات القرصنة، تشكّل نوع من الارهاب بالوكالة علي صعید البحار؛ لافتا فی هذا الاطار الي محاولات البعض للترویج بان 'القرصنة لا تعد ضمن الجرائم الممنهجة'.

ولفت قائد سلاح البحر التابع للجیش الایرانی الي ان نشاطات 'مجموعة القطع البحریة الایرانیة التاسعة والاربعین' تتم فی اطار العملیة التی انطلقت خلال العام 2010 وعقب اجتماع قادة القوات البحریة للبلدان الاقلیمیة بما فیها ایران.

واوضح قائلا، ان الاجتماع هذا عقد بهدف ارساء الامن من خلال تكاتف دول المنطقة؛ وذلك انطلاقا من الهند التی تفصلها عن الصومال بوصفها مصدر القرصنة البحریة بحسب التقریر الاممی، 700 میلا فقط.

وتابع، ان القوة البحریة التابعة للجیش الایرانی اقترح فی هذا الاجتماع، علي تشكیل اسطول عسكری (بهدف مكافحة القرصنة)؛ مردفا ان القوي الكبري وفی ضوء موقفها الاستكباریة سعت كثیرا للحؤول دون المصادقة وتنفیذ هذا المقترح.

وبحسب قائد سلاح البحر فی الجیش الایرانی، فإن هذا المقترح ورغم عدم تنفیذه، لكنه شكل انطلاقة لاجراء اول مناورة عسكریة بحریة بمشاركة دول المحیط الهندی (وایران) تحت عنوان 'الامداد والانقاذ'.

وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار الامیرال خانزادی الي الظروف الامنیة البحریة المحیطة بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، بما فیها التحدیات والتهدیات علي صعیدی المیاه القریبة والبعیدة.

وحذر قائد سلاح البحر فی الجیش الایرانی من محاولات الاعداء الرامیة الي ضرب اللحمة الوطنیة، عبر استخدام الحرب الناعمة والنفوذ بین شرائح المجتمع، لكونهم عاجزین عن المواجهة عسكریا مع ایران.

وخلص الي القول ان القوة الرادعة العظمي التی تشكلت بفضل التماسك بین القوتین البحریتین فی الجیش والحرس الثوری، سلبت الاعداء جرأة القیام بای اجراء یمسّ امن البلاد.

انتهي ** ح ع

