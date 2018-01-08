جمعية الوفاق البحرينية: رعب شديد ينتاب الاهالي حول إخفاء المحكومين بالإعدام في المحاكم العسكرية

طهران/7كانون الثاني/يناير- اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين ان عوائل وأهالي المحكومين بالاعدامات الجماعية الصادرة عن المحاكم العسكرية في البحرين ينتابهم رعب وخوف شديد من إجراءات السلطات في إخفاء المحكومين والتكتم الشديد عليهم بعد صدور الاحكام التي وصفت بأنها أحكام انتقامية وغير قانونية ولا تمت للعدالة بصلة.

وقالت الوفاق في بيان لها ان المحكومين بالإعدام ومن معهم لم يعرف مصيرهم ولم تتبين لدي الاهالي عنهم اي معلومة بعد صدور الاحكام ولم يسمح لهم بالاتصال بأهاليهم ولم يسمح لاهاليهم بزيارتهم ولم يكشف عن مكان احتجازهم حتي الآن ولا توجد جهة رسمية تواصلت مع الأهالي حولهم وبقي مصيرهم في دائرة الغموض المخيف.
ولفتت الوفاق الي ان معطيات القضية تثبت بما لا لَبْس فيه أن القضية هشة جداً ومهترئة وضعيفة ولا تستقيم مع ابسط مقومات العدالة فضلاً عن كون كل معلوماتها انتزعت تحت وطأة التعذيب الشديد الجسدي والنفسي والمعنوي، كما ان المتهمين تم اختفائهم قسرياً وبعضهم اخفي لمدة تزيد علي ١٢ شهراً وحسب المعلومات انهم طوال تلك الفترة يتعرضون للتعذيب والحبس الانفرادي وتعصيب العيون والانتهاكات الشديدة المستمرة.
واكدت الوفاق ان الاحكام غير عادلة وغير منصفة، والقضية ليست محل ثقة اطلاقا والقاضي فيها هو الخصم ذاته، وهنا تغيب اهم مقومات المحاكمة العادلة.
وطالبت الوفاق بإلغاء الأحكام وعرض المواطنين المتهمين علي محكمة محايدة كون ظروف وملابسات المحكمة تسلب منها إمكانية تنفيذ العدالة، والعمل علي ضرورة توفير كافة شروط الحياة الآدمية للمتهمين ووقف التعامل الانتقامي والرعب الذي تعرضوا له ولازالوا يعيشون تحت وطأته حتي الآن حسبما افادت قناة اللؤلؤة.
واختتمت الوفاق بالقول إن أحكام الإعدام تمثل خطورة بالغة في القانون وفي القيم الاسلامية والإنسانية وهي بمنتهي الدقة والمسئولية لأن في التهاون بها يُهتك الدين والقيم ويُسفك الدم الحرام، ولا يمكن ان تصدر او تساق هذه الاحكام بهذه الطريقة في محاكمة النوايا ووفق روايات مشروخة وروابط هزلاء ضعيفة ومن دون وجود ادلة مادية ولا حتي وجود نوايا تثبت صحة تلك الاتهامات.
انتهي**2018 ** 1837



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جمعية الوفاق البحرينية: رعب شديد ينتاب الاهالي حول إخفاء المحكومين بالإعدام في المحاكم العسكرية

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