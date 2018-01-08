وزير النفط العراقي: سنبدأ بتصدير النفط من كركوك إلي ايران

وقال اللعيبي للصحفيين في بغداد، أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلي مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.

وأضاف وزير النفط العراقي ' سنبدأ قبل نهاية الشهر'.

ويأتي نقل الخام بالشاحنات إلي ايران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان الشهر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك.

واتفق العراق وايران علي مبادلة ما يصل إلي 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط ايراني للتسليم في جنوب العراق.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ سيطرة القوات العراقية علي الحقول في تشرين الأول الماضي.

انتهي ** 1837

