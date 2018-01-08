روحاني : لتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج الوطني بهدف دعم الشريحة الشبابية في البلاد

ودعا روحاني اليوم الاحد خلال اللقاء مع كبار مصدري السلع غير النفطية، والذي حضره عدد من مسؤولي الشؤون الاقتصادية في الحكومة ايضا، دعا المنتجين والمصدرين الايرانيين الي تكثيف جهودهم بهدف دعم مسيرة الانتاج وتوفير فرص العمل في ايران وبالتالي تعزيز حضور السلع الايرانية لدي الاسواق العالمية.

واكد رئيس الجمهورية علي المنتجين بالتركيز علي السلامة والجودة العالية في مجال الانتاج حفاظا علي اسواق البضائع الايرانية في انحاء العالم.

وفي السياق ايضا، اوعز روحاني الي كل من وزير الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية الايرانيين، وايضا رئيس البنك المركزي باتخاذ الاجراءات المناسبة لخفض نفقات الانتاج واتاحة فرص الصادرات المباشرة لمصدري السلع المنتجة في ايران، وفي كلا القطاعين العام والخاص، والحصول دون وساطة علي العائدات المترتبة بالعملة الصعبة من الدول المستهدفة.

انتهي ** ح ع

