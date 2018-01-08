خلال اللقاء مع كبار موردي السلع غير النفطية؛

روحاني : لتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج الوطني بهدف دعم الشريحة الشبابية في البلاد

طهران / 7 كانون الثاني / يناير /ارنا – اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني علي اهمية الجهود الهادفة الي توفير فرص العمل وزيادة الانتاج لدعم الشريحة الشبابية في ايران؛ واصفا ذلك من اهم الخدمات المقدمة الي البلاد والشعب الايراني.

ودعا روحاني اليوم الاحد خلال اللقاء مع كبار مصدري السلع غير النفطية، والذي حضره عدد من مسؤولي الشؤون الاقتصادية في الحكومة ايضا، دعا المنتجين والمصدرين الايرانيين الي تكثيف جهودهم بهدف دعم مسيرة الانتاج وتوفير فرص العمل في ايران وبالتالي تعزيز حضور السلع الايرانية لدي الاسواق العالمية.
واكد رئيس الجمهورية علي المنتجين بالتركيز علي السلامة والجودة العالية في مجال الانتاج حفاظا علي اسواق البضائع الايرانية في انحاء العالم.
وفي السياق ايضا، اوعز روحاني الي كل من وزير الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية الايرانيين، وايضا رئيس البنك المركزي باتخاذ الاجراءات المناسبة لخفض نفقات الانتاج واتاحة فرص الصادرات المباشرة لمصدري السلع المنتجة في ايران، وفي كلا القطاعين العام والخاص، والحصول دون وساطة علي العائدات المترتبة بالعملة الصعبة من الدول المستهدفة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

روحاني

لتوفير فرص العمل

زيادة الانتاج الوطني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني : لتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج الوطني بهدف دعم الشريحة الشبابية في البلاد

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

نواب البرلمان يستمعون الي تقارير وزيري الداخلية والأمن وقائد قوي الأمن الداخلي

حول الاحداث الاخيرة في البلاد

نواب البرلمان يستمعون الي تقارير وزيري الداخلية والأمن وقائد قوي الأمن الداخلي

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

خلال لقائه مستشار الأمن القومي الباكستاني؛

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

أحدث الأخبار

تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

مسؤول بوزارة الخارجية :

تطوير السياحة هدفنا الرئيسي في اصفهان

أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

أنصار الله توكد علي موقف الشعب اليمني المؤيد للسلام العادل والمنصف

سيتم تدشين الوحدة الثانية لمصفي `ستاره خليج فارس` بنهاية العام الايراني الحالي

رئيس لجنة الطاقة البرلمانية:

سيتم تدشين الوحدة الثانية لمصفي 'ستاره خليج فارس' بنهاية العام الايراني الحالي

أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هم أعداء كافة الأديان السماوية

كبير أساقفة الأرمن بآذربايجان؛

أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هم أعداء كافة الأديان السماوية

هذه الحصيلة الحقيقية لضحايا العدوان السعودي علي اليمن

هذه الحصيلة الحقيقية لضحايا العدوان السعودي علي اليمن

موضوعات مرتبط