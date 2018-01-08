سفراء ثلاث دول يقدمون نسخة من أوراق إعتمادهم الي وزير الخارجية

وقد قدم اليوم الاحد كل من سفير بولندا ياروسواف مارجين دومانسكي وسفير غانا محمد سايوتي يحيي ايدي وسفير تشيلي ايغناسيف يانوس مانسيا نسخة من اوراق اعتمادهم، الي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ويعتبر ايغناسيف يانوس مانسيا أول سفير تشيلي لدي طهران بعد إنتصار الثورة الإسلامية في إيران وكان يشغل سابقاً رئيس قسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وزارة الخارجية التشيلية.

وكانت تشيلي قد أفتتحت سفارتها لدي طهران العام 2015 بعد 35 عاماً من الإنقطاع وقد عينت وقتها قائماً بأعمال السفارة حتي عينت سفيرا لها مؤخراً.

يذكر إنه وفي العام 1980 وبعد وصول الديكتاتور بينوشيه إلي الحكم في تشيلي طلبت إيران من تشيلي إغلاق سفارتها في طهران وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

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