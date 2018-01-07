شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

واشار شمخاني خلال لقائه اليوم مستشار الأمن القومي الباكستاني الجنرال ناصر خان جنجوعه، الي العلاقات العريقة والمشتركات الثقافية والدينية بين ايران وباكستان وشدد علي أهمية تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة التصدي للتهديدات المشتركة.

واضاف ان علي الاجهزة المعنية في ايران وباكستان ان تولي اهتماما جادا وتتخذ الاجراءات الفورية لتفعيل أليات التعاون الثنائي ووضع الأليات المشتركة التي تتلاءم مع تغيير مكونات التهديد في البلدين.

وانتقد أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني، الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الامريكي، الرامية الي تصعيد الأمن وعدم الاستقرار في العالم، وقال ان السياسة الامريكية الايذائية والمزدوجة والمثيرة للفرقة تجاه الدول الاسلامية بمافيها ايران وباكستان، تتطلب منا المزيد من اليقظة وتمهيد اجراءات الردع وتعزيز التعاون بين الدول الاسلامية ضد اميركا.

واشار شمخاني الي ضرورة وضع القضية الفلسطينية في سلم أولويات العالم الاسلامي، وقال ان التحالفات التي تشكلت بأموال الدول الاسلامية، ينبغي ان تكون في خدمة تحقيق مبادئ تحرير القدس.

وأكد ممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس الأعلي للامن القومي علي ضرورة استخدام الفرص المختلفة للتعاون بين الدول خاصة في مسار تسوية المواضيع المتعلقة بالعالم الاسلامي بمافيها رفع الحصار عن الشعب اليمني وقال ان الدول الاسلامية والمجتمع الدولي يشدد علي اهمية دعم الحوار بين التيارات اليمنية وانهاء الحرب والحصار ضد اليمن وارسال المساعدات الفورية الي الشعب اليمني .

وأعتبر شمخاني انه من الضروري حماية الأمن المستدام علي الحدود واتخاذ الاجراءات المشتركة في العديد من المواضيع مثل مكافحة تهريب المخدرات والانسان والسلاح ومحاربة الاشرار.

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الباكستاني ناصر خان جنجوعه علي ضرورة تحلي الدول الاسلامية بالوعي في مواجهة المؤامرات الخارجية الرامية الي تصعيد فتيل الصراعات بين المسلمين والدول الاسلامية، وقال ان باكستان تعمل علي تطوير تعاونها الأمني والاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الي مكانة ايران كبلد قوي ينعم بالأمن والاستقرار في منطقة شرق اسيا وقال ان اسلام اباد ترحب بالفرص الجديدة المتوفرة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتؤكد علي الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.

انتهي** 2344

