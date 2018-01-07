دهقاني فيروز آبادي:

المؤتمر الأمني في طهران سيخلق حواراً موحداً علي مستوي النخبة العلمية والتنفيذية

طهران /7 كانون الثاني/ يناير – ارنا- أعلن الأمين العام للمؤتمر الأمني الثاني لطهران عن مشاركة 80 ضيفاً أجنبياً وباحثاً متفوقاً من 25 مؤسسة في المؤتمر وقال: إنّ المؤتمر الأمني في طهران سيخلق حواراً موحداً علي مستوي النخبة العلمية والتنفيذية.

وأضاف سيد جلال دهقاني فيروز آبادي بأنّ المؤتمر سيقام في الثامن من يناير بمشاركة اقليمية وبحضور دول من خارج الاقليم وستنعقد فيه ثلاثة إجتماعات في يوم واحد. سيحمل الاول منها عنوان «السياسة الخارجية والأمن الاقليمي» حيث سيناقش المشاركون فيه معمارية الإجراءات الأمنية لغرب آسيا والدور الايراني والقوي الاقليمية والدول الخارجة عن الاقليم. أما الإجتماع الثاني فإنه سيتطرق إلي الجوانب الأمنية الاقتصادية الاقليمية تحت عنوان «الاقتصاد والأمن الإقليمي» وسينعقد الاجتماع الثالث عصر الاثنين تحت عنوان «الدفاع والأمن الإقليمي».
وستتضمن المؤتمر مجموعات هي التعاون الدفاعي والأمني لغرب آسيا و دورمحور المقاومة وقضية فلسطين وأنماط التسلح وأمن غرب آسيا.
وصرّح الأمين العام للمؤتمر أنّ المحاضر الأول في إجتماع السياسة الخارجية ومعمارية الإجراءات الأمنية سيكون محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني وسيكون محاضر الإجتماع الثاني العميد أمير حاتمي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة وأما محاضر الإجتماع الختامي سيكون علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي.
وإعتبر فيروز آبادي الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو خلق جمعية للحوار وتعزيز الثقة والتعاون بين دول غرب آسيا لبلوغ أمن وتطور جماعي إذ أنّ المؤتمر سيكون خير مجال لتعزيز ودعم المفاوضات بين دول المنطقة وتعاونها إضافة إلي تأكيده علي ضرورة تصنيف نموذج أمني اقليمي يتجذر من داخل الاقليم بمشاركة جماعية فضلاً عن التعرف الدقيق علي المنطقة والفرص المتاحة فيها والتحديات الأمنية التي تهددها.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

ايران

مؤتمر أمني

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المؤتمر الأمني في طهران سيخلق حواراً موحداً علي مستوي النخبة العلمية والتنفيذية

معظم المشاهدات

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وزير الأمن: سوف نوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة في المنطقة

خلال مراسيم تأبين شهداء وزارة الأمن في ارومية؛

وزير الأمن: سوف نوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة في المنطقة

أحدث الأخبار

استقطاب ما يُقارب ملياري دولار استثمار أجنبي للصناعات الصغري و تشييد الأحياء الصناعية

استقطاب ما يُقارب ملياري دولار استثمار أجنبي للصناعات الصغري و تشييد الأحياء الصناعية

أﺑﻨﺎء ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﺳﻤﺎء أوﻻد اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر المقبور ﺻﺪام حسين

أﺑﻨﺎء ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﺳﻤﺎء أوﻻد اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر المقبور ﺻﺪام حسين

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

خلال لقائه مستشار الأمن القومي الباكستاني؛

شمخاني: لانسمح لبعض الدول بالتأثير علي علاقاتنا مع باكستان

المؤتمر الأمني في طهران سيخلق حواراً موحداً علي مستوي النخبة العلمية والتنفيذية

دهقاني فيروز آبادي:

المؤتمر الأمني في طهران سيخلق حواراً موحداً علي مستوي النخبة العلمية والتنفيذية

قشقاوي: وزارة الخارجية تتابع مصير البحارة الايرانيين المفقودين في مياه الصين

قشقاوي: وزارة الخارجية تتابع مصير البحارة الايرانيين المفقودين في مياه الصين

موضوعات مرتبط