قشقاوي: وزارة الخارجية تتابع مصير البحارة الايرانيين المفقودين في مياه الصين

واوضح قشقاوي : بما ان الحادث وقع علي بعد 160 ميل بحري عن شانغهاي، فقد اجرينا محادثات مع القنصل الايراني العام في شنغهاي للحصول علي معلومات دقيقة عن الحادث، مشيرا الي ان السفارة الايرانية في الصين وقنصلية ايران العامة في شنغهاي علي اتصال مع المسؤولين الصينيين لتلقي المعلومات الدقيقة من المسؤولين الصينيين عن الحادث .

وكانت وزارة النقل الصينية قد اعلنت صباح اليوم الأحد فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، مساء يوم أمس السبت، في بحر الصين الشرقي.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل أن 'التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة شحن ضخمة مسلجة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'.

وأضاف بيان الوزارة أن 'جميع أفراد طاقم السفينة الـ32 كانوا من ناقلة النفط (الإيرانية)، بينما تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الأخري (الصينية)، وعددهم 21 شخصا'.

وأوضحت أن 'ناقلة النفط البالغ طولها 274 مترا والمملوكة لشركة شحن بحري إيرانية كانت محملة بـ136 ألف طن من المكثفات النفطية، وكانت في طريقها من إيران إلي جمهورية كوريا الجنوبية'.

انتهي** 2344

