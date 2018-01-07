تشكيل لجنة معالجة الأزمة في الصين:

الأولوية هي إنقاذ طاقم السفينة الايرانية

بكين /7 كانون الثاني / يناير –ارنا- قال القنصل العام الايراني في شنغهاي الصين في تعليق له عن إختفاء أثر جميع ال32 بحاراً الذين كانوا داخل السفينة الايرانية التي اصطدمت بسفينة نقل تابعة للصين وهونغ كونغ: إنّ أولويتنا هي إنقاذ طاقم السفينة الايرانية.

وأضاف علي رضا آيروش اليوم الأحد بأنه تمّ تشكيل لجنة معالجة الأزمة في شانغهاي وفي وحدة الملاحة الصينية لمتابعة حالة المفقودين من طاقم السفينة الايرانية وتم توظيف جميع الإمكانيات للعثور عليهم وانقاذهم.
وأفاد هذا المسؤول الايراني بأنّ الحكومة الصينية أصدرت أوامر أبلغت بها جميع السفن المارة وسفن الصيد والسفن المحلية وجوب رصد أي أثر دال علي طاقم السفينة الايرانية النفطية والسعي لإنقاذهم وإبلاغ وحدة الملاحة الصينية بأية تفاصيل.
وقال علي رضا آيروش: إنّ شحنة هذه السفينة النفطية كانت تتكون من مواد شديدة الاحتراق إنفجارية تعجز سفن الإطفاء العادية عن إخماد حريقها. وقد إنتشر النفط المتسرب من السفينة حتي شعاع الف متر ونظراً إلي عجز السفن الصغيرة من الاقتراب اليها بسبب هذه المساحة من التسرب قامت سفن كبري بالتوجه إليها لرش المياه وإخماد النار وستصل اول سفينة كبري اليوم عند الساعة الخامسة عصراَ والثانية عند الساعة الثامنة ليلاً.
وبالنسبة لردود فعل المسؤولين الصينيين رفيعي المستوي قال القنصل الايراني: إنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الصيني بالحادث وقد أصدر التوجيهات اللازمة لمعالجة القضية وإنقاذ الطاقم الايراني.
علماً بأنّ سفينة النقل التابعة للصين وهونغ كونغ إصطدمت بوسط السفينة النفطية الايرانية فرمي طاقم السفينة الصينية بأنفسهم داخل المياه فتم إنقاذهم. واُعلنت حالة التأهب لدي المستشفيات والمراكز العلاجية القريبة من مكان الحادث.
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حريق سفن

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الأولوية هي إنقاذ طاقم السفينة الايرانية

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الأولوية هي إنقاذ طاقم السفينة الايرانية

تشكيل لجنة معالجة الأزمة في الصين:

الأولوية هي إنقاذ طاقم السفينة الايرانية

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