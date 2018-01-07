عودة المجموعة البحرية التاسعة والأربعين للقوة البحرية التابعة للجيش

طهران / 7كانون الثاني/ يناير-ارنا- عادت صباح اليوم الاحد المجموعة البحرية التاسعة والأربعين للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني بعد 67 يوماً من الإبحار وسط المياه الحرة والدولية، إلي ميناء بندرعباس جنوب البلاد.

و وفقاً لما أعلنه قسم العلاقات العامة للقوة البحرية فإنَّ المجموعة البحرية المتكونة من بارجة 'سبلان' وسفينة الإسناد 'بندرعباس' قد وصلت البلاد وكان بإستقبالها الإدميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل استقبالي اُقيم في مرفأ المنطقة البحرية الاولي المسماة بمنطقة «الإمامة».
وعادت المجموعة البحرية التاسعة والأربعين للقوة الاستراتيجية البحرية التابعة للجيش الايراني إلي البلاد بعد 67 يوماً من الإبحار للقيام بمهام اسنادية للسفن التجارية الايرانية والمشاركة في مناورات الإسعاف والإنقاذ التي اٌقيمت في بنغلادش وشاركت فيها 33 دولة وبعد طي مسافة قدرها سبعة آلاف و820 ميل.
وقال قائد هذا الفريق الاسطولي الكابتن أول رضا قرباني في حفل الإستقبال: كانت أهدافنا من هذه الرحلة تنفيذ أوامر وتوجيهات القائد المعظم للقوات المسلحة ورفع العلم الايراني المقدس ليرفرف وسط أقصي المياه وكذلك تبديد مشروع الرُهاب الايراني ونقل وإبلاغ رسالة سلام ومودة إلي العالم خاصة دول المنطقة ودول الجوار إضافة إلي نقل تجارب وخبرات الطاقم الأقدم إلي الطاقم الجدد من الشباب وقد نجحنا في القيام بهذه المهام جميعاً.
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عودة المجموعة البحرية التاسعة والأربعين للقوة البحرية التابعة للجيش

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