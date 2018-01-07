ارتفاع عدد جرحي زلزال سربل ذهاب الي 51 شخصا

وقال محمودي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الاحد ان الهزة الارضية التي ضربت مدينة سربل ذهاب في الساعة السادسة و 52 دقيقة عصر السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة و 22 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش)، شعر بها ايضا اهالي مدن قصر شيرين وكيلانغرب ودالاهو واسلام اباد غرب وكرمانشاه واورامانات.

وصرح بان الهزة الارضية لم تلحق خسائر بشرية، فقط اصيب 51 شخصا بجروح طفيفة في مدينتي قصر شيرين و كيلانغرب.

يشار الي ان 1669 تابعا زلزاليا وقع بعد الزلزال الكبير الذي ضرب غرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، 57 من هذه التوابع الزلزالية كانت بقوة أكثر من اربع درجات.

يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.

وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.

انتهي ** 2344

