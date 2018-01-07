إصطدام سفينتين ايرانية وصينية في مياه الصين

وأعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الأحد عن إصطدام سفينتين في المياة الساحلية الشرقية لهذا البلد لقي إثرها 32 من طاقم السفينة الايرانية حتفهم كان إثنان منهم بنغلادشيين والباقي من أتباع إيران.

وفي هذا الصدد قال كسري نوري مدير العلاقات العامة لوزارة النفط الايرانية اليوم: كانت هذه السفينة المملوكة لشركة إيران الوطنية للسفن تحمل سوائل شركة النفط الايرانية الوطنية وكانت السفينة بما تحمل تحت غطاء تأميني من جانب شركة أجنبية.

وأضاف نوري بأنّ هذه السفينة كانت قد شحنت سوائلها لتنطلق الي شركة هانوا توتال الكورية الجنوبية التي استأجرت السفينة.

و وفقاً لما أعلنته وزارة النقل الصينية فإنّ جميع طاقم السفينة النفطية الايرانية البالغ عددهم 32 شخصاً قد لقوا حتفهم وأما طاقم السفينة الصينية المتكون من 21 صينياً تم إنقاذهم جميعاً بفضل السفن الثمانية التي أرسلها قسم الملاحة الصيني للبحث عن الناجين إضافة إلي سفينة ومروحية وصلتا من كوريا الجنوبية إلي المنطقة للمساعدة في عمليات الإنقاذ. ولم تعلن حتي الآن وزارة النقل الصينية عن سبب وفاة جميع طاقم السفينة الايرانية وإنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية.

إنتهي** ع ج**2344

