إجتماع مجلس الأمن حول ايران كان للاستهلاك المحلي

وعن نتائج إجتماع مجلس الامن يوم الجمعة أعرب «جان ليمبرت» استاذ العلوم السياسية في آكاديمية القوة البحرية الأمريكية، عن ريبه في واقعية الحزم الأمريكي لمساندة الشعب الايراني مصرحاً بأنّ دعوة هيلي لإقامة اجتماع لمجلس الامن لم يأتي في إطار السياسات الخارجية بل كان الهدف منه استعراض الحزم الامريكي للقول بأننا ها قد قمنا بخطوة في هذا الشأن.

وانتقد جان ليمبرت السياسات الغير مقيَّمَة لفريق ترامب قائلاً: لايسعني الثقة بهذه المزاعم التي إدعي هؤلاء من خلالها أنهم جاؤوا لمساندة الشعب الايراني. يصعب عليّ تصديق مثل هذه التعليقات. إنّ الذين يهتفون بمساندة الولايات المتحدة للشعب الايراني عليهم أن يفهموا بأنّه «لامساندة دون تدخل». في حين أنّ التاريخ بيّن لنا بوضوح كيف تحولت التدخلات الامريكية في سياسات باقي الدول إلي مآسي.

وفي تعليق له عن فشل إجتماع مجلس الأمن عزا «جان ليمبرت» ذلك إلي القيام بمهمة كهذه دون تقييم سليم مسبق للأهداف والسياسات. وإنّ القضية أساساً لم تكن إلّا إستعراضاً للعضلات وهي في الحقيقة محلية الاستهلاك. ولاننسي أنّ أولوية ترامب في أقواله وأفعاله لاتأتي إلّا في إطار تأثيره علي مكانته الاجتماعية فحسب وما غرده هذا الأخير ورفيقه «بنس» لم يأتي ايضاً إلّا في هذا الإطار وإيران كانت ذريعة. فقد كان الهدف الأول تشويه سمعة حكومة اوباما وسياساته السابقة.

وأعرب ليمبرت عن قلقه حيال تداعيات هذا النهج ضد بلده مصرحاً بأنّ لهذا النمط من السلوك تداعيات طويلة الأمد تعود مساوؤها علي مكانة أميركا العالمية لكنهم لايكترثون لذلك. وقال بتعجب إنني اُمارس النشاط السياسي منذ أربعين سنة ولم أكد أفهم مغزي ما تقوم به حكومة ترامب. إنها وبكل صراحة تختلف تماماً عن نشاطاتنا الدولية السابقة أي أنها تصدر سياستها دون أية إستشارة.

وفي تصريح للسفير الأميريكي الأسبق لدي موريتانيا حول الكلام المعسول لمسؤولي حكومة ترامب في مساندة المحتجين الايرانيين قال بأنني لااُصدق أحاديث كهذه. فانظروا إلي إصدار أوامر قاضية بحظر سفر المسلمين الي الولايات المتحدة أو أمعنوا النظر في إتحاد هذا البلد مع الجماعات المتطرفة ضد المسلمين. من يقوم بمثل هذه الخطوات لايجب أن يزعم بأنه يعير قيمة للشعب المسلم أو الشعب الايراني. إنّ مساعي أميركا لتحديد مصير باقي الدول أفرز نتائج سلبية. ويا تري ما شأننا نحن وتحديد سياسات باقي الدول؟ صحيح أن تلتزم جميع الدول ومنها ايران بالديمقراطية وتحترم حقوق الانسان وتنتهج سياسات سلمية مع شعوبها إلّا أنّ تطبيق هذه التوصيات ستفرز قضايا اُخري.

وحول عدم تدخل اوباما عام 2009 في أحداث إيران قال ليمبرت: إنني أرفض الإنتقادات الموجهة إلي اوباما لانه إتخذ آنذاك القرار السليم. لأنّ بعض الايرانيين أخبروني آنذاك بأننا نريد دعم أمريكي دون تدخل مباشر فقلت لهم: عفواً، ما تطالبون به لايُمكن تحقيقه.

وبشأن الإتفاق النووي ومساعي ترامب لإلغاء مفعوله بذريعة ركوب أمواج الإحتجاجات الايرانية إعتبر المسؤول السابق لملف ايران في وزارة الخارجية الأمريكية أنّ كلا القضيتين منفصلتين عن بعضهما. فالاتفاق النووي لم يتطرق الي الشأن المحلي الايراني بل سلّط الضوء علي النشاط النووي الايراني فحسب.

إنتهي** ع ج**2344

